Cote d'Ivoire: 1ere édition de Slam for Peace - Un appel aux élections apaisées par le slam

Des jeunes ont utilisé le slam comme moyen d'expression pour promouvoir des élections sans violence.

Loukou Elycton Belarmin alias Lycton, étudiant en master de droit public, est le gagnant de la première édition de Slam for Peace. Il a remporté la somme d'un million de Fcfa lors de la finale de cette compétition organisée par le rappeur Gek Picy autour du thème : « Slam : Je donne ma plume pour des élections apaisées ». C'était le samedi 18 octobre 2025 au Musée des cultures contemporaines Adama-Toungara d'Abobo.

Classé aussi 2e sur les 6 candidats en lice, Moustapha Sako dit Mr Sako, infographiste, a emporté 750 000 Fcfa. Quand Kouadio Anne Esther, surnommée Shemaya, élève en classe de terminale H, a tiré son épingle du jeu en se hissant à la 3e place avec une récompense de 500 000 Fcfa.

Selon le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, parrain de l'événement, cette initiative s'adresse à une population majoritairement jeune. Il a révélé que 77 % des Ivoiriens ont moins de 35 ans, et a souligné l'importance de leur parler dans des espaces qui leur sont familiers, comme le slam. « Ils ont décidé de slamer pour la paix et nous avons écouté des textes qui sont forts. Des textes qui inspirent du vécu de la Côte d'Ivoire, mais qui à la fin appellent à une seule chose : la paix », a déclaré le ministre de la Communication.

Amadou Coulibaly a souligné qu'il est important que ce message vienne des jeunes eux-mêmes, avec des mots, des images et des phrases qui leur sont propres. C'est pourquoi il a félicité le gagnant et les finalistes ainsi que l'initiateur.

Pour lui, la promotion du slam constitue « un excellent moyen » pour toucher davantage les jeunes. C'est pourquoi il a appelé les organisateurs à étendre la prochaine édition à un public plus large.

De son côté, Gnaman Kouadio Pierre Claver, connu sous le nom de Gek Picy, initiateur de Slam for Peace, a expliqué que le projet vise à promouvoir le slam en tant qu'outil de dialogue et de réconciliation.

Gek Picy a précisé que Slam for Peace signifie « Parole de paix ». Il a révélé que l'idée derrière cette initiative est de valoriser le slam. Le rappeur a fait savoir que ce qu'il attend, c'est que le message de paix soit compris par tous les Ivoiriens.

Il a rappelé que sur une trentaine d'inscrits, 24 ont participé à la présélection, puis 12 ont été retenus pour la demi-finale. Il a aussi remercié son équipe ainsi que le ministère pour leur soutien, tout en réaffirmant son engagement à continuer cette initiative.