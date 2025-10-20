Cote d'Ivoire: Basketball/Road to Bal 2026 - Les Kings valident leur ticket pour l'Elite 16

La Jeunesse club d'Abidjan (Jva Kings) a les deux pieds en Elite 16. En route pour la Ligue africaine de basket-ball, nouvelle version du championnat d'Afrique des clubs champions masculins, ils ont validé leur ticket, ce dimanche soir, après leur victoire sur les Oilers du Liberia (76-47).

Les champions ivoiriens ont tout balayé sur le chemin, le week-end, au Palais des sports de Treichville. Après avoir dicté leur loi (73-66) aux ghanéens de Spintex Knights, vendredi, dans le groupe B, au Palais des Sports de Treichville, ils ont largement dominé l'Elan Coton du Bénin (69-39), samedi, avant d'expédier les pétroliers du Liberia (76-47), au terme de ce premier tour de Road to Bal, le 19 octobre 2025 soir.

Trois victoires qui prouvent que les Kings du président Adam Ismaël Cissé sont bien les nouveaux rois du Palais des Sports d'Abidjan. En plus, ce triomphe à domicile leur permet de se qualifier l'Élite 16 de la Bal saison 2026. Cette manche se compose de 16 équipes.

Les équipes finalistes des Elite 16 des Divisions Ouest et Est obtiendront automatiquement les quatre places qualificatives pour la saison 2026 de la Bal. Ils rejoindront des équipes déjà qualifiées comme l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.