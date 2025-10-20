Cote d'Ivoire: Basketball/Road to Bal 2026 - Les Kings valident leur ticket pour l'Elite 16

20 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

La Jeunesse club d'Abidjan (Jva Kings) a les deux pieds en Elite 16. En route pour la Ligue africaine de basket-ball, nouvelle version du championnat d'Afrique des clubs champions masculins, ils ont validé leur ticket, ce dimanche soir, après leur victoire sur les Oilers du Liberia (76-47).

Les champions ivoiriens ont tout balayé sur le chemin, le week-end, au Palais des sports de Treichville. Après avoir dicté leur loi (73-66) aux ghanéens de Spintex Knights, vendredi, dans le groupe B, au Palais des Sports de Treichville, ils ont largement dominé l'Elan Coton du Bénin (69-39), samedi, avant d'expédier les pétroliers du Liberia (76-47), au terme de ce premier tour de Road to Bal, le 19 octobre 2025 soir.

Trois victoires qui prouvent que les Kings du président Adam Ismaël Cissé sont bien les nouveaux rois du Palais des Sports d'Abidjan. En plus, ce triomphe à domicile leur permet de se qualifier l'Élite 16 de la Bal saison 2026. Cette manche se compose de 16 équipes.

Les équipes finalistes des Elite 16 des Divisions Ouest et Est obtiendront automatiquement les quatre places qualificatives pour la saison 2026 de la Bal. Ils rejoindront des équipes déjà qualifiées comme l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.