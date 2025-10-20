Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le meeting de Henriette Lagou prend l'allure d'une grande fête

Attiégouakro, localité à quelques encablures de Yamoussoukro, a abrité le 5e meeting de la candidate Henriette Lagou.

A l'esplanade du Foyer polyvalent Houphouët Faitai d'Attiégouakro, le 18 octobre, la mobilisation était forte. Une sono distillait des airs musicaux les plus en vogue : zouglou, tradi-moderne baoulé, rap... Des maîtres de cérémonie très percutants, exerçant facilement un art oratoire, haranguent la foule de militants et les populations venus des contrées environnantes.

Cette ambiance des grands jours était montée d'un cran lorsque la candidate Henriette Lagou fit son entrée sur la place publique. Elle se dirigea d'abord vers les chefs traditionnels qui ont fait le déplacement dans la capitale du pays Nanafouè.

Elle fit ensuite un tour d'honneur. Enfants, jeunes, femmes et hommes voulaient la toucher au passage. « Henriette présidente, Lagou présidente », scandait la foule.

La candidate du Gp-paix s'installe. Et place au discours ! Elle monte au créneau. Elle déballe son plan pour une paix durable, les actions multiples à mener, dont le partage équitable des fruits de la richesse du pays qu'elle entend faire fructifier davantage.

Mais avant, des artistes défilent pour agrémenter cette rencontre politique qui prend des allures d'une grande fête. La joie se lit sur les visages.

Konan Blé Oswald, directeur national de campagne, fils d'Attiégouakro, monte au pupitre. « Vous êtes déjà élue présidente de la Côte d'Ivoire », lance-t-il, sous un tonnerre d'applaudissements.