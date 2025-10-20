Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le meeting de Henriette Lagou prend l'allure d'une grande fête

20 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Attiégouakro, localité à quelques encablures de Yamoussoukro, a abrité le 5e meeting de la candidate Henriette Lagou.

A l'esplanade du Foyer polyvalent Houphouët Faitai d'Attiégouakro, le 18 octobre, la mobilisation était forte. Une sono distillait des airs musicaux les plus en vogue : zouglou, tradi-moderne baoulé, rap... Des maîtres de cérémonie très percutants, exerçant facilement un art oratoire, haranguent la foule de militants et les populations venus des contrées environnantes.

Cette ambiance des grands jours était montée d'un cran lorsque la candidate Henriette Lagou fit son entrée sur la place publique. Elle se dirigea d'abord vers les chefs traditionnels qui ont fait le déplacement dans la capitale du pays Nanafouè.

Elle fit ensuite un tour d'honneur. Enfants, jeunes, femmes et hommes voulaient la toucher au passage. « Henriette présidente, Lagou présidente », scandait la foule.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La candidate du Gp-paix s'installe. Et place au discours ! Elle monte au créneau. Elle déballe son plan pour une paix durable, les actions multiples à mener, dont le partage équitable des fruits de la richesse du pays qu'elle entend faire fructifier davantage.

Mais avant, des artistes défilent pour agrémenter cette rencontre politique qui prend des allures d'une grande fête. La joie se lit sur les visages.

Konan Blé Oswald, directeur national de campagne, fils d'Attiégouakro, monte au pupitre. « Vous êtes déjà élue présidente de la Côte d'Ivoire », lance-t-il, sous un tonnerre d'applaudissements.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.