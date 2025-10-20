Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo communie avec les populations de Man

La candidate Simone Gbagbo a poursuivi sa tournée de campagne les 18 et 19 octobre derniers à Duékoué et Man.

« Dans l'audace, la solidarité et la liberté, nous relèveront tous les défis aux côtés de la présidente ». Cette phrase sur une affiche, au complexe audiovisuel de Man, lieu du rassemblement, traduisait à elle seule la volonté de communion entre l'ex-Première dame et les populations, le 18 octobre dernier.

Dans la capitale du Tonkpi, la candidate Simone Gbagbo n'a pas chômé. Elle a eu plusieurs échanges sur place avec les femmes et les chefs akan du Guémon. « Tout le Grand Ouest est heureux de t'accueillir. Rien n'a encore changé à l'Ouest », a dit la coordonnatrice, la vice-présidente du district des montagnes, Frida Gouéli, qui a indiqué pouvoir compter sur la candidate.

Simone Gbagbo a, elle, identifié les jeunes comme étant les « instruments de la transformation de la société ». Elle les a donc invités à être nombreux dans les bureaux de vote. « C'est un acte extrêmement important. C'est un acte grave. Ne regardez pas l'argent, la personne (du candidat). Regardez ce qu'on vous propose », avait recommandé la candidate Simone Gbagbo, trois jours plus tôt, à Bouaké, en parlant du vote du 25 octobre.

« Si tu boycottes les élections, celui qui va être élu, c'est celui que tu ne veux pas. Quand tu ne sors pas pour voter, c'est comme si tu es en train de soutenir celui contre qui tu es en colère et à cause de qui tu ne veux pas sortir. Si tu veux influencer la décision présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut sortir pour aller voter », avait-elle insisté, confiant son ambition à ses sœurs de Gbêkê.