Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les candidats invités à un nouveau contrat social autour de la santé

L'Association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine (Asapsu) vient de produire un livre blanc à l'intention des candidats aux élections présidentielle et législatives prochaines.

Ce document, publié, le 2 octobre, appelle à un nouveau contrat social autour de la santé. Il a pour objectif de susciter un engagement clair et soutenu de la classe politique ivoirienne pour une priorisation des enjeux du système de santé dans les agendas politiques.

Il vise, en outre, à garantir une effectivité du financement de la santé et un renforcement des ressources humaines à travers des politiques ambitieuses de formation, de motivation et de répartition adaptées du personnel, et enfin à assurer une meilleure gouvernance du système de santé, fondée sur la transparence, la redevabilité et la participation communautaire.

Ce livre blanc contient cinq recommandations stratégiques pour transformer le système de santé ivoirien. La première invite à mettre les communautés au coeur du système de santé, en faisant de la participation citoyenne, un levier d'efficacité, à travers des revues communautaires trimestrielles et des ateliers participatifs locaux. La deuxième recommandation propose une politique de santé préventive, en passant d'un système curatif à un système préventif par des plans multisectoriels. La troisième recommandation propose un financement domestique et endogène, à travers une indépendance budgétaire du secteur.

L'Asapsu propose comme quatrième solution, un système de santé adapté aux urgences locales par la construction d'un système flexible et décentralisé. La cinquième proposition porte, quant à elle, sur un approvisionnement équitable en produits médicaux.

Ce livre blanc, faut-il le souligner, a été élaboré à travers un processus inclusif, réunissant des experts nationaux en santé publique, des organisations de la société civile actives dans la santé et la nutrition, des acteurs communautaires, avec l'appui technique de l'Asapsu.

Le document est, en outre, signé par plusieurs organisations ivoiriennes de la société civile engagées pour un système de santé plus juste et plus efficace. Entre autres, Marche Mondiale des Femmes, Fenos-CI, Wilpf Côte d'Ivoire, Rolpci, Aprosam, Covie, Abicom, Secours Médical Islamique.

L'Asapsu est une organisation de la société civile ivoirienne engagée depuis 1989 dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les populations à travers des projets communautaires et le plaidoyer au niveau politique.