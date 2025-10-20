Burkina Faso: Les régions de Bankui et du Sourou s'approprient l'initiative présidentielle

Le gouverneur de la région de Bankui et du Sourou, Babo Pierre Bassinga, a présidé, le jeudi 16 octobre 2025 à Dédougou, le deuxième lancement officiel régional de l'initiative présidentielle Faso Mêbo. A ce deuxième acte, 1,32 million FCFA, 293 tonnes de ciment et divers matériels ont été mobilisés pour la réalisation d'infrastructures à travers la région de l'ex-Boucle du Mouhoun.

L'initiative présidentielle Faso Mêbo continue de prendre ses quartiers dans la région de Bankui et du Sourou. Après un premier acte régional à Boromo, dans la province des Balé, la région a rebeloté avec un deuxième acte, le jeudi 16 octobre 2025 à Dédougou, province du Mouhoun. Le président de la délégation spéciale de Dédougou, Dieudonné Tougfo, s'est réjoui du choix de sa commune pour abriter ce deuxième lancement. Il a invité la population à faire preuve de civisme pour préserver dans la durée les infrastructures qui vont pousser dans la ville.

La coordinatrice régionale de la veille citoyenne, Salimatou Compaoré, et celle des femmes de l'ex-Boucle du Mouhoun, Elisabeth Dembélé, ont appelé à l'action. Selon le haut-commissaire du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, les diverses contributions ont permis de mobiliser au moins 378 tonnes de ciment, 1 253 200 FCFA, 109 paquets d'eau, trois brouettes, 36 pelles, 16 truelles, 100 gilets, 1 100 moules, 100 casques, 8 voyages de sable, 10 sacs de riz et des agrégats.

A cette liste se joint celle de nombreuses promesses. Au vu de ces apports, M. Nakanabo a laissé entendre que les populations ont adhéré à la vision de Faso Mêbo qui est de « construire et de développer le Burkina Faso par nous-mêmes ». Le porte-parole des parrains, Vincent Dakuyo, a dit que c'est à l'honneur des filles et fils de la région que Faso Mêbo dépose ses valises à Dédougou. « Nous devons tout faire pour que notre région ait une belle vue, de belles voies et de belles rues pavées », a-t-il lancé aux populations de Dédougou sorties nombreuses pour être témoin de l'évènement.

Il a précisé que Faso Mêbo offre une occasion en or à la région de l'ex-Boucle du Mouhoun de disposer de bonnes routes qui vont faciliter le transport des produits agricoles de cette partie du pays considérée comme le grenier du Burkina Faso. Quant au président de la cérémonie, Babo Pierre Bassinga, il a relevé qu'il y a eu un « véritable engouement autour des dons ».

Il a annoncé l'arrivée prochaine de la brigade de Faso Mêbo à Dédougou pour lancer concrètement les travaux de réalisation des infrastructures. M. Bassinga a invité la population de la région à maintenir le cap de la mobilisation pour appuyer ladite brigade en vue d'accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques de développement. Au cours de cette activité, Babo Pierre Bassinga a remis symboliquement des casques et des kits scolaires à des personnes et scolaires démunis. Dans la même veine, des motopompes ont été offertes à des personnes déplacées internes pour leur permettre de s'employer dans la maraicher-culture.