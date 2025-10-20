Burkina Faso: Semaine nationale de la culture 2026 - Les ambassadeurs du Djôrô sont connus

La Semaine régionale de la culture (SRC) du Djôrô, édition 2025, a refermé ses portes, le samedi 18 octobre 2025 avec l'annonce officielle des lauréats qui vont représenter la région à la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

La Semaine régionale de la culture (SRC) du Djôrô, édition 2025, s'est tenue du 16 au 18 octobre à Gaoua. Pendant trois jours, 533 candidats inscrits (34 troupes et ensembles artistiques en arts du spectacle, 23 lutteurs traditionnels, 147 archers et 7 candidates en arts culinaires) ont rivalisé de talent dans différentes disciplines pour décrocher leur ticket pour la Semaine nationale de la culture (SNC).

Au total, 9 troupes et ensembles artistiques, 3 candidats en arts culinaires et 27 en sports traditionnels ont décroché leurs tickets pour la SNC Bobo 2026. La culture, selon le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, est la base de tout. C'est pourquoi il a invité la jeunesse à s'imprégner de la culture et faire en sorte que cette culture permette d'amorcer le développement de la région du Djôrô, et partant, du Burkina Faso. La directrice générale de la Semaine nationale de la culturelle (SNC), Christiane Sanon, a présenté les innovations des SRC 2025.

Il s'agit notamment de leur lancement anticipé dès septembre 2025, de l'élargissement de la participation de la diaspora à cinq disciplines, de l'introduction d'un mécanisme de repêchage pour certaines catégories et l'harmonisation des temps de préparation en arts culinaires. Le haut-commissaire du Poni, Bepampo Ouoba, intervenant au nom du gouverneur à la clôture de la SRC du Djôrô, a félicité l'ensemble des participants et salué les lauréats retenus pour la phase nationale. Il leur a lancé un appel à la discipline et à la préparation. « Le rendez-vous majeur, c'est 2026.

Commencez dès maintenant les préparatifs afin de rapporter des trophées et des médailles à l'honneur du Djôrô », a conseillé M. Ouoba. La directrice régionale en charge de la culture du Djôrô, Eve Carol Raïssa Yamwemba, a annoncé qu'un programme de préparation sera mis en place à cet effet. Lauréate dans les catégories vedette de la chanson traditionnelle et au tir à l'arc poule Adulte-Dames Salmata Kambou a exprimé sa gratitude : « Je remercie la population pour le soutien. Je promets de ne pas vous décevoir. Je vais me donner à fond pour honorer la région ». De son côté, Sanou Jean, lauréat en slam, se veut ambitieux après sa deuxième qualification à la SNC.

Palmarès de la SRC du Djôrô

ARTS DU SPECTACLE

Ballet : Association culturelle pour l'épanouissement des jeunes de la Bougouriba

Choeurs populaires : Troupe Ignain de Koper (Ioba)

Vedette de la chanson traditionnelle : KAMBOU Salmata (Poni)

Musique traditionnelle instrumentale - pool adulte : Troupe Yampala de Koper (Ioba)

Musique traditionnelle instrumentale - pool jeune : Troupe Faso Ima du Noumbiel

Slam : SANOU Jean Alias Mr John (Poni)

Danse traditionnelle - pool adulte : Duo/djormé de Kampti (Poni)

Danse traditionnelle - pool jeune : Troupe Tiaasso de Batié (Noumbiel)

Orchestre : Orchestre Sirakadjan de Gaoua (Poni)

LUTTE TRADITIONNELLE

Poule Jeune-Garçons (49-54 kg) : 1er : SOME Ambob Cédric (Bougouriba), 2e : OUATTARA Aristide (Bougouriba), 3e : KONATE Aboudramane (Bougouriba), 4e : YOUL Francis (Poni)

Poule Jeune-Filles (49-54 kg) : 1re : OUATTARA Adjata (Bougouriba), 2e : KONATE Hamiidah (Bougouriba)

Poule Jeune-Garçons (55-60 kg) : 1er : TRAORE Abdoul Razack (Bougouriba), 2e : DA Sié Koffi Firmain (Poni), 3e : OUATTARA Ali (Bougouriba)

Poule Adulte-Hommes (61-65 kg) : DIOLOMPO Sansan Noel (Poni), COULIBALY Sié Charles (Bougouriba)

Poule Adulte-Hommes (66-76 kg) : 1er : COULIBALY Abdoul Fataou (Bougouriba), 2e : KAM Gainmain (Bougouriba)

Poule Adulte-Dames (66-76 kg) : 1re : GNABA Haoua (Bougouriba), 2e : SALO Barkwendé Synthia (Bougouriba)

TIR A L'ARC

Poule Jeune-Garçons : 1er : DA Sansan (Poni), 2e : YOUL Bèbè Justin (Poni), 3e : DOLLI Sié Benoit (Poni)

Poule Jeune-Filles : 1re : HIEN N. Carine (Ioba), 2e : HIEN Ini Clarisse (Poni), 3e : HIEN Brigitte (Poni)

Poule Adulte-Dames : 1re : KAMBOU Salmata (Poni), 2e : KAMBOU L. Aminata (Poni), 3e : PODA Yéri Estelle (Poni)

Poule Adult -Hommes : 1er : COULIBALY Din G. Gautier (Poni), 2e : KAMBOU Sansan (Poni), 3e : KAM Sié 1 (Bougouriba)

ARTS CULINAIRES

Dessert : NOUFE N'téngninè,

Plat lourd: DAO Ténin

Plat léger : Mme COULIBALY/Dabiré Manibo Joëlle Marthe