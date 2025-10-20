Sénégal: 12e promo des élèves-maîtres - 4 000 nouveaux enseignants prêts à servir dans les écoles

Le Grand théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar a abrité, le 18 octobre dernier, la cérémonie officielle de remise de certificats de fin de stage aux élèves-maîtres de la 12e promotion des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (Crfpe). Cette année, 3.957 nouveaux enseignants ont reçu leurs certificats de fin de stage.

La communauté éducative du Sénégal s'est mobilisée le samedi 18 octobre pour célébrer une partie de la famille enseignante. La cérémonie consacrée à la remise de certificat de fin de stage aux élèves-maîtres de la 12e promotion des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (Crfpe) a été un moment de partage de joie et d'émotion.

C'était également une journée d'hommage, d'encouragement et de félicitation aux nouveaux et jeunes enseignants qui viennent de boucler une année de formation théorique et pratique au métier d'enseignant. Selon Papa Baba Diassé, directeur des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale, cette promotion compte 3.957 nouveaux enseignants, dont 1.478 femmes.

Lors de son allocution, le ministre de l'Éducation nationale a beaucoup insisté sur l'impérieuse nécessité de valoriser la fonction enseignante, compte tenu de l'importance des enseignants dans la formation du capital humain. « L'enjeu le plus important en matière d'éducation, c'est l'enjeu de la transmission des valeurs. Le Sénégal se distingue par son capital humain qui a fait de notre pays une nation de paix et de diversité unie.

La Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (Nithe), très cher au Chef de l'État et au gouvernement est un programme ambitieux et porteur d'espoir, en tant que socle de valeurs », soutient Moustapha Mamba Guirassy. Il a profité de la cérémonie pour demander aux enseignants de renouer avec le sens, car, dit-il « en renouant avec le sens, nous renforçons notre résilience ».

Dans le même sillage, Assane Diagne, coordonnateur du Collectif des directeurs des Crfpe s'est adressé aux jeunes enseignants en ces termes. « Vous avez la responsabilité d'inculquer à vos élèves, des valeurs éthiques et morales qui forgent leur caractère et leur personnalité. Cela exige de votre part, une grande disponibilité, une générosité de coeur et d'esprit, un engagement responsable et constant », a indiqué M. Diagne. Des conseils et des orientations bien perçus par Serigne Saliou Mbaye, porte-parole des élèves-maîtres.

Pour lui, l'école ne doit pas seulement être un lieu de transmission de savoir, elle est aussi un creuset de valeurs, un espace de discipline de propreté où se façonnent les citoyens de demain. Ces nouveaux enseignants ont déjà reçu leur ordre de service avant la cérémonie à travers un message envoyé via les réseaux cellulaires. Dès lundi (aujourd'hui), ils prendront service dans leurs inspections de l'éducation et de la formation (Ief).