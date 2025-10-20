Sénégal: Gaïndé Macky reconnue coupable et condamnée

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu, ce lundi, son jugement dans le dossier opposant le ministère public à Daba Mbodji, militante du parti Alliance pour la République (APR), plus connue sous le nom de Gaïndé Macky.

La prévenue a été déclarée coupable de discours contraires aux bonnes moeurs et condamnée à six (6) mois de prison, dont un (1) mois ferme.

Poursuivie initialement pour offense à une personne exerçant une fonction relevant des prérogatives du président de la République, injures publiques et discours contraires aux bonnes moeurs, la militante était accusée d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre des partisans du parti Pastef sur les réseaux sociaux.