Sénégal: Réaménagement de l'espace public à Thiès - Les commerçants réclament un site de recasement

Malgré une première journée d'avertissement qui a concerné seulement les avenues Houphouët Boigny et Mawo Doucouré, ainsi que la route reliant les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs au marché Darou Salam, les commerçants et autres tabliers ont à nouveau envahi la rue aux abords du marché central de Thiès.

Les opérations de réorganisation de la voie publique qui se préparent pour ce mercredi 22 octobre 2025 constituent une aubaine pour redynamiser les marchés secondaires comme ceux de Sofraco, Mbour 2, Thialy, Cité Ouvrière, entre autres, de la ville de Thiès. Le principal argument des commerçants déguerpis du rond-point Sam, jouxtant le marché central, c'est le problème de recasement et de manque d'espace.

Le délégué du marché Mbour 2, Ibrahima Wade, est formel : « le trottoir n'est pas fait pour le commerce, c'est pour les piétons. » Pour lui, si l'on veut exercer une activité de commerce dans la tranquillité et la sérénité, il faut aller dans les espaces dédiés que sont les marchés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il donne l'exemple de jeunes commerçants qui se sont installés au rond-point des Parcelles. Ibrahima Wade leur a lancé le même appel qu'aux commerçants installés au rond-point Sam et ailleurs, occupant les rues et trottoirs, leur demandant de rejoindre le marché de Mbour 2 où il y a encore de la place. Le délégué est convaincu que cela donnerait vie à ce haut lieu de commerce, malgré l'étroitesse et le manque d'entretien du marché. Situé au quartier Grand Standing et entouré des quartiers Hlm Route de Mbour, la gare routière, le marché Sofraco pourrait faire partie des alternatives à l'occupation des rues.

Le délégué du marché Sofraco, Bamba Seck, a déploré que son marché soit complètement déserté par ses occupants avant 14h. Le responsable de ce marché ouvert en 2007, ne s'explique toujours pas pourquoi les gens préfèrent aller se bousculer au marché central ou ceux de Grand Thiès ou Moussanté. Bamba Seck a défendu que son marché, non seulement a encore de l'espace, mais il est bien aménagé avec des cantines spacieuses et des étals appropriés.

Le délégué du marché de Sofraco encourage le nouveau ministre de l'Intérieur, Me Bamba Cissé, dans sa croisade contre l'occupation anarchique de la voie publique et les installations sauvages de cantines. Bamba Seck invite à venir visiter le marché de Sofraco afin de réorienter les déguerpis du Rond-point Sam. Il a déploré qu'au moment où les rues des abords du marché central sont envahies, au marché Sofraco, de nombreuses cantines sont transformés en dépôt faute d'être occupées.