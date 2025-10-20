Sénégal: Tribunal de Dakar - Un mois ferme pour Lamignou Darou et Boy Dakar

20 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu, ce lundi, son verdict dans l'affaire opposant le ministère public aux militants du parti Pastef, Mandoumbé Diop, alias Lamignou Darou, et Serigne Mbaye Diagne, connu sous le nom de Boy Dakar.

Les deux prévenus, en détention préventive depuis le 2 octobre 2025, ont été reconnus coupables et condamnés à un (1) mois d'emprisonnement ferme.

Des propos jugés contraires aux bonnes mœurs

Poursuivis pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques par le biais d'un système informatique et menaces de castration visant un groupe ethnique, les deux militants ont comparu le 15 octobre dernier devant la barre.

Le ministère public avait requis six (6) mois de prison ferme, estimant que les faits étaient établis et portaient atteinte à la cohésion sociale et à la dignité humaine.

Après délibéré, le tribunal a requalifié certains faits et retenu la responsabilité pénale des prévenus. En conséquence, Lamignou Darou et Boy Dakar ont été condamnés chacun à un mois de prison ferme.

