Sénégal: Hugues Diaz, Directeur des ARTs au ministère de la culture - « Les légendes comme Souleymane Faye doivent être célébrées et valorisées de leur vivant et méritent qu'on leur rende hommage »

20 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Yves Tendeng

Venu représenter le Ministère de la Culture à ce panel, le Directeur des Arts, Hugues Diaz a plaidé pour la préservation des légendes telles que Souleymane Faye. Il a jugé opportun de les valoriser et leur rendre hommage pendant qu'ils sont là. Selon lui, il est important que les enfants s'approprient des textes de nos légendes. Il faut d'après lui repenser tous les artistes qu'ils soient musiciens, artistes plasticiens, homme de théâtre entre autres.

« C'est avec plaisir que nous avons accepté cette collaboration, et au-delà même, parce que si nous avons des gens comme Souleymane, je pense qu'il faut les préserver, il faut les valoriser, il faut leur rendre hommage pendant qu'ils sont là. Et notre venue ici, à Saint-Louis, dans le cadre du lancement de ce cinquantenaire, est un signe de reconnaissance des autorités de l'État du Sénégal, le Ministère, bien entendu, et certainement l'ensemble du gouvernement, pour la riche carrière musicale, artistique de Jules, mais également pour la profondeur de son œuvre, qui aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt.

Tout à l'heure, avant cette conférence de presse, on a eu droit à une belle annonce de ce qui va être le colloque, un beau modèle qui a fait ressortir en si peu de temps tout le potentiel que regorge l'œuvre et le parcours artistique de Souleymane Faye. Donc c'est pour vous dire que nous avons une légende. On aime célébrer les légendes extérieures.

Ce que nous voulons faire, c'est susciter la véritable solidarité culturelle, qui est de célébrer aussi nos héros, nos légendes, que les enfants s'approprient de leurs textes. C'est le combat aujourd'hui, avec cette nouvelle Direction des Arts que nous dirigeons, c'est de repenser tous ces artistes, qu'ils soient musiciens, artistes plasticiens, hommes de théâtre. »

