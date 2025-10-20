L'artiste musicien, chanteur et poète Souleymane Faye était ce week-end à Saint-Louis où il a donné un concert au niveau de l'Institut Français. Cela s'inscrit dans le cadre de la célébration de ses 50 Ans de carrière. L'artiste a annoncé aussi la sortie prochaine de son livre qui relatera son histoire ainsi qu'un dernier album d'une vingtaine de nouvelles chansons. Mais auparavant, un panel a réuni dans cet Institut Français des universitaires et des représentants du Ministère de la Culture autour d'un débat d'échange sur la vie et l'oeuvre de l'artiste.

Habillé à l'africaine dans un style d'artiste, chapeau à la tête, Souleymane Faye qui fête cette année ses 50 ans de carrière, dit opter pour une musique spectaculaire contrairement aux artistes qui ne font que de la musique lors des concerts. Il dit vouer un grand respect pour l'homme qui, selon lui, n'est rien sans l'autre. « On a intérêt à être très franc envers la jeunesse », a-t-il déclaré lors de ce panel. L'artiste dit miser sur la jeunesse et croit fort en elle.

Souleymane Faye a annoncé la sortie prochaine de son livre qui relatera toute son histoire, sa carrière en tant qu'artiste et poète ainsi qu'un dernier album d'une vingtaine de nouvelles chansons qu'il projette de produire. « J'ai décidé de réunir tous les textes de mes chansons dans un bouquin et le projet était de sortir un livre où les textes sont en wolof mais qui sera transcrit plus tard en français. J'ai beaucoup de choses à dire mais je sais que si je dis tout, le livre serait censuré », a-t-il expliqué.

Boubacar Camara, professeur de Lettres et ancien directeur d'UFR et de l'École Doctorale de l'UGB, a quant à lui rappelé l'époque où plusieurs artistes tels que Youssou Ndour, Omar Pène, Thione Seck entre autres formaient un cercle, une époque où il y avait des musiciens alimentaires et de grands musiciens parmi les quelques, Souleymane Faye. « C'est un grand artiste, musicien, humoriste, qui sait divertir et amuser les gens dans le plaisir.

Sa musique traite des problèmes vécus quotidiennement par les populations. Ce qui fait de lui un grand artiste », a-t-il dit. Il a rappelé que l'homme a démarré sa carrière dans les années 70 et a fait le tour du monde. « Ce qui caractérise Souleymane Faye, c'est sa constance artistique. Son parcours a traversé beaucoup de générations car il a chanté divers types de musique allant du Mbalax, au Jazz en passant par le Rock entre autres », a-t-il déclaré.

Ayant pris part elle aussi à ce panel, la Professeure Khadidiatou Diallo de l'UGB, a soutenu que Souleymane Faye, de par sa musique, ses textes, aide au changement de comportement. « C'est un artiste hors-pair et multidimensionnel qui est constamment engagé dans son rôle. Il sait anticiper sur beaucoup de choses et sur les changements qui peuvent subvenir dans la société. Il improvise des pas de danses, c'est un artiste qui a su être ancré dans sa culture et son identité.

C'est une icône car on ne peut pas parler de musique sans parler de Souleymane Faye. Il donne toujours des conseils et ses chansons font école et poussent les gens à réfléchir sur la vie, à penser la vie. Il te fait rire et en même il t'enseigne et c'est cela le rôle d'un artiste. C'est un artiste qui, comme un gardien de phare, surveille et veille sur la société. Il a tout simplement un don », a-t-elle indiqué.

Également pour le Professeur Mamadou Dramé de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar : «Cette célébration des 50 ans de carrière de Souleymane Faye relève deux cachets : un cachet artistique et cachet scientifique », a-t-il précisé. Il annonce un grand colloque international prévu au mois de janvier 2026 et qui sera consacré à la vie et l'oeuvre de l'artiste. Tous les trois panélistes ont été invités par le Professeur Kalidou Sy, enseignant-chercheur à l'UGB de Saint-Louis.

Il dit relever plusieurs choses marquantes dans la carrière de Souleymane Faye. Il s'agit de la notion de chant avec un environnement d'orchestres qui ont subi l'influence latino-cubaine, un paysage musical ; la notion de posture, une fiction de la présentation ; la notion de positionnement et enfin la notion d'éthos. Il a longuement expliqué le parcours élogieux de cet artiste multidimensionnel qui a marqué plusieurs générations. Souleymane Faye a, dans la soirée du samedi 18 octobre, à la suite du panel, donné un concert à l'esplanade de l'Institut Français où le public mélomane est venu nombreux revivre ses belles mélodies.