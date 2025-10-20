Sénégal: Journée internationale de la santé mentale à Bounkiling - Enda Jeunesse Action conseille l'écoute comme approche préventive

La ville de Bounkiling dans le nord de la région de Sédhiou a abrité, mercredi dernier 15 octobre, un forum communautaire sur la gestion du stress en famille dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la santé mentale. Toutes les couches de la population y étaient représentées et les échanges ont relevé l'importance de la parole libérée comme approche de dialogue et de concertation pour mieux prendre en charge les besoins et préoccupations de l'autre. C'est une initiative qui porte les empreintes de Enda Jeunesse Action avec l'accompagnement des psychologues conseillers et les acteurs de l'éducation.

Ce forum communautaire organisé à Bounkiling est une initiative de Enda Jeunesse Action autour de la problématique de la santé mentale dans le but de renforcer les connaissances et compétences des acteurs communautaires en gestion de stress dans la prévention de la santé mentale.

Mme Sy Coumba Boye la responsable du bureau Enda jeunesse Action Kolda et Sédhiou revient sur la pertinence du thème de la gestion du stress en famille « il est temps d'agir sur la cellule de la famille parce que c'est le socle de la société. Nous avons introduit ce thème pour élargir les discussions avec l'ensemble des acteurs de la communauté et principalement avec les femmes qui sont les mères de famille. La gestion du stress en famille est un thème très intéressant et actuel. Et l'objectif est de voir comment arriver à améliorer nos comportements pour que tous puissent vivre en harmonie », explique-t-elle.

Enda Jeunesse Action s'appuie sur l'écoute comme approche préventive selon Mme Sy Coumba Boye la responsable du bureau Kolda et Sédhiou « ce n'est pas la partie pathologique qui nous intéresse mais la santé mentale non médicale. La thérapie c'est l'écoute, la thérapie c'est la parole et il faut libérer la parole pour mieux savoir les besoins et préoccupations de l'autre et l'aider au besoin. Donnons une chance aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer librement et personne ne soit stressé et surtout pas un stress toxique qui peut vraiment aboutir à la souffrance ou à la dépression psychologique », a indiqué Mme Sy.

L'interactivité avec les communautés, est un parfait outil de soulagement. « Les échanges ont montré que les gens sont vraiment intéressés par ce que nous faisons. Et c'est le lieu de saluer la disponibilité du préfet de Bounkiling venu présider la cérémonie d'ouverture de nos travaux. Le choix de Bounkiling pour abriter ce forum est motivé par le fait que c'est notre zone d'intervention et l'école c'est toute la communauté qui s'y retrouve », dit-elle.

Le conférencier du jour, Abdoulaye Coly, psychologue conseiller et directeur du centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) de Sédhiou apporte sa thérapie sociologique « les familles sont devenues vulnérables avec la paupérisation galopante. Les parents qui devraient être le socle de la socialisation et de l'éducation sont eux-mêmes stressés. Les gens ne communiquent plus. C'est l'isolement, la nervosité et l'angoisse. Chacun a les yeux rivés sur les médias sociaux et le conseil c'est de dialoguer et de libérer la parole même chez les tout-petits ».

L'un des participants Ousmane Sagna, directeur de l'école franco-arabe de Bounkiling apprécie en ces termes « c'est une journée très riche en enseignements car le conférencier a une parfaite maitrise du sujet et a développé des axes très actuels et adaptés au milieu. Nous remercions également Enda jeunesse Action pour son accompagnement des communautés de Bounkiling».

Au cours des débats, les organisateurs ont tenté d'aller plus en détails pour faire comprendre au mieux les symptômes du stress, les causes, les conséquences et les techniques de gestion du stress.