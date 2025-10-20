Sénégal: « Appel » au renversement du gouvernement - Amadou Ba, Ayib Daffé et Pape Malick Ndour à couteaux tirés

20 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral Gomis

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et son camarade de parti, Ayib Daffé, par ailleurs président du groupe parlementaire de la majorité Pastef, ont accusé l'ancien ministre de la Jeunesse sous le régime du président Macky Sall, Pape Malick Ndour, d'avoir franchi la ligne rouge du débat démocratique en appelant, selon eux, au renversement du gouvernement lors de la marche organisée samedi 18 octobre dernier pour la libération de Farba Ngom, maire des Agnam. Réagissant à ces accusations, l'ancien ministre a annoncé des poursuites judiciaires contre Amadou Ba et Ayib Daffé, par le biais de ses avocats.

Le torchon a brûlé ce week-end entre l'actuel ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et l'ancien ministre de la Jeunesse sous le régime du président Macky Sall, Pape Malick Ndour. Dans une publication sur sa page Facebook, le responsable du parti actuellement au pouvoir, Amadou Ba, est monté au créneau pour accuser son collègue de l'opposition d'avoir franchi la ligne rouge du débat démocratique, en appelant, selon lui, au renversement du gouvernement lors de la marche organisée samedi 18 octobre dernier pour la libération de Farba Ngom, maire des Agnam.

« L'ancien ministre Pape Malick Ndour déclare publiquement qu'il faut unir les forces sociales pour renverser le gouvernement actuel et installer un gouvernement de transition dirigé par Macky Sall pour finir le mandat », a écrit l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, rappelant que « pour beaucoup moins que ça, d'autres ont été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État ».

Réagissant à cette sortie du responsable de l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (APR), le président du groupe parlementaire de la majorité Pastef, Ayib Daffé, a dénoncé des « propos extrêmement graves ». « Nous condamnons les propos extrêmement graves de Pape Malick Ndour, responsable des cadres de l'APR, qui appelle publiquement à un coup d'État », a-t-il déclaré.

Face à cette levée de boucliers des partisans du régime en place, Pape Malick Ndour a réagi pour rejeter ces accusations. « Jamais je ne m'abaisserai à des interprétations malveillantes pour salir un adversaire politique…

Que les choses soient claires : je n'ai appelé ni à un renversement du gouvernement par la force, ni à un coup d'État. Tout le monde peut regarder la vidéo », a-t-il écrit sur son profil Facebook. Toutefois, l'ancien ministre est allé plus loin en annonçant des poursuites judiciaires contre Amadou Ba et Ayib Daffé par le biais de ses avocats. « Aujourd'hui, je refuse la diffamation et la manipulation. Dès lundi, mes avocats déposeront une plainte contre toi, Monsieur le Ministre, ainsi que contre le président du groupe parlementaire de Pastef, qui m'accuse d'avoir appelé à un coup d'État », a-t-il prévenu dans le même message.

