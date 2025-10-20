Sénégal: Panier de la ménagère - Sérigne Gueye Diop annonce une nouvelle baisse des denrées alimentaires

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sérigne Gueye Diop, a annoncé vendredi dernier, dans l'émission Nay Leer de la RTS, une baisse prochaine du prix du riz. Cette mesure, motivée par la diminution des cours internationaux, s'inscrit dans la politique gouvernementale de soutien au pouvoir d'achat des ménages sénégalais.

Les consommateurs sénégalais peuvent entrevoir un allègement de leurs dépenses quotidiennes. En effet, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sérigne Gueye Diop, a révélé que le gouvernement envisage, d'ici la fin de l'année, une seconde réduction du prix du riz, aliment de base dans la majorité des foyers. « Au regard de la baisse des cours du riz provenant de l'Inde et du Vietnam, nous étudions les conditions d'une nouvelle diminution du prix, en concertation avec les importateurs et les distributeurs. D'ailleurs, je me rendrai prochainement en Inde afin de renégocier les conditions d'approvisionnement », a déclaré le ministre.

Cette initiative, selon M. Diop, illustre la volonté du gouvernement de rester attentif aux conditions de vie des populations. « Depuis notre accession au pouvoir, nous avons réduit de 100 francs CFA le prix du kilogramme de riz, soit un effort global estimé à 140 milliards de francs CFA. » Il a également annoncé qu'une baisse similaire concernera six autres denrées alimentaires dans les mois à venir.

La décision du ministère intervient à la suite de concertations approfondies avec les acteurs du secteur. Elle vise à assurer une stabilité durable des prix et à prévenir toute forme de spéculation sur le marché.

Les associations de consommateurs ont salué cette annonce, la qualifiant de « bouffée d'oxygène » dans un contexte marqué par la hausse du coût des produits de première nécessité.

Les modalités exactes de cette nouvelle baisse, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, seront précisées ultérieurement. En attendant, les ménages espèrent que cette mesure se traduira rapidement par une réduction effective des prix sur les marchés du pays.