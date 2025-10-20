Sénégal: Infrastructures maritimes - Fatou Diouf salue l'avancement des travaux du Port multifonction de Ndayane

En visite sur le chantier du Port multifonction de Ndayane, la Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux et à la qualité du partenariat entre les équipes sénégalaises et leurs collaborateurs internationaux. Ce projet majeur, réalisé en coopération avec DP World, constitue un pilier essentiel de la stratégie de développement portuaire du Sénégal.

Accompagnée de Déthié Fall, ministre des Infrastructures, de Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port Autonome de Dakar, du député Samba Dang, et du ministre des Pêches et de l'Economie maritime Fatou Diouf ont effectué une visite de terrain sur le chantier du Port multifonction de Ndayane, considéré comme l'un des projets les plus structurants du secteur maritime sénégalais.

Au terme de cette visite, la ministre a salué « l'engagement remarquable » des équipes techniques et la qualité de la coopération entre les ingénieurs sénégalais et leurs partenaires de DP World, société émiratie spécialisée dans la gestion portuaire et logistique. Sur sa page Facebook, Fatou Diouf a souligné l'importance stratégique de cette infrastructure :

« Ce port en eau profonde, avec des profondeurs comprises entre 18 et 20 mètres, représente un jalon essentiel de notre ambition maritime : bâtir des infrastructures modernes capables d'accueillir davantage de navires, de réduire les coûts de fret et de renforcer la position stratégique du Sénégal sur les grandes routes maritimes mondiales. » Visiblement impressionnée par la qualité du travail accompli, la ministre a mis en avant la mobilisation exemplaire des compétences nationales, témoignant, selon elle, du savoir-faire sénégalais dans la réalisation de projets d'envergure.

Au-delà de son rôle économique, Fatou Diouf voit en Ndayane un symbole de modernité et de souveraineté maritime :

« Ndayane, c'est le symbole d'un Sénégal tourné vers l'avenir, fort de ses infrastructures et confiant dans sa capacité à hisser notre économie bleue au rang des plus performantes du continent. »

Ce port en eau profonde, une fois achevé, devrait considérablement désengorger le Port Autonome de Dakar et stimuler la compétitivité du commerce extérieur sénégalais, consolidant ainsi la place du pays comme hub logistique régional majeur.