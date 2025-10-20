Cameroun: Agbor Balla dénonce la crise morale et la fraude électorale des dirigeants camerounaise

opinion

Dans une déclaration poignante datée du 20 octobre 2025, Maître Nkongho Félix Agbor, plus connu sous le nom d'Agbor Balla, alerte sur la crise morale profonde qui secoue le Cameroun. L'avocat et défenseur des droits humains dénonce avec force l'attitude des dirigeants politiques et traditionnels qui, censés incarner l'exemplarité, sont devenus selon lui les architectes de fraudes électorales éhontées. Ce réquisitoire cinglant intervient dans un contexte politique tendu, alors que le pays attend la proclamation des résultats de la présidentielle.

La déclaration met en lumière le comportement hypocrite des élites qui prêchent la vertu tout en pratiquant le vice. Sénateurs, députés, ministres et certains chefs traditionnels sont pointés du doigt pour leur rôle dans la manipulation de la volonté populaire. Agbor Balla souligne avec amertume que ces mêmes dirigeants qui sapent la démocratie osent ensuite reprocher aux jeunes leur manque de valeurs, alors qu'ils offrent eux-mêmes le spectacle navrant de la corruption érigée en système.

Le texte appelle à un sursaut immédiat pour préserver l'intégrité électorale, condition sine qua non selon lui de l'avenir démocratique du Cameroun. L'auteur met en garde contre les conséquences désastreuses de ces pratiques frauduleuses qui menacent de plonger le pays dans le chaos. Son plaidoyer pour un leadership authentique fondé sur l'humilité et le service contraste fortement avec la réalité qu'il dénonce, créant ainsi un puissant appel à la conscience nationale en ces moments décisifs pour l'avenir du pays.