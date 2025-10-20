Afrique: Croissance économique trimestrielle - Augmentation de +0,3% du PIB au 2e trimestre 2025

Au deuxième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), évolue de +0,3%, par rapport au premier trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+3,2%) a été contrebalancée par les contreperformances des secteurs primaire (-0,6%) et tertiaire (-0,5%) ainsi que la baisse des taxes nettes de subventions sur les produits en volume (-2,9%).

Par ailleurs, explique l'Ansd, le Pib hors pétrole et gaz se replie de 0,5% et celui hors hydrocarbures et agriculture diminue de 0,4%. Par rapport au premier trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, se replie de 0,6%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de la pêche (-3,2%) et de l'agriculture (-1,0%). Cette baisse a été atténuée par la hausse de la valeur ajoutée des activités d'élevage (+0,9%) et de sylviculture (+0,4%).

S'agissant du secteur secondaire (en volume Cvs), sa valeur ajoutée augmente de 3,2% au deuxième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse de la richesse créée, souligne l'Ansd, est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de matériaux de construction (+16,1%), de la construction (+14,8%), de production et de distribution d'électricité (+7,9%), des activités extractives (+6,6), de la distribution d'eau et assainissement (+4,5%) et du raffinage du pétrole et cokéfaction (+3,3%).

Toutefois, la hausse de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des sous-secteurs de la fabrication des produits chimiques de base (-22,4%) et de la fabrication des produits agroalimentaires (-5,2%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de l'activité de fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-27,4%), de l'abattage, transformation et conservations de viandes (-14,9%), de fabrication d'autres produits alimentaires (-13,0%), de fabrication d'aliments pour animaux (-11,4%), des produits laitiers et glaciés (-6,9%).

En ce qui concerne le tertiaire, sa valeur ajoutée, en volume Cvs, se replie de 0,5% au deuxième trimestre de 2025. La baisse de la valeur ajoutée du commerce (-3,4%), des services de santé (-1,7%), des services de soutien et de bureau (-1,6%) et des activités de l'information et communication (-0,5%) ont induit le repli de la valeur ajoutée de ce secteur.

Cependant, ce repli est atténué par la hausse dans les activités d'hébergement et restauration (+2,7%), de services de transports (+2,4%) et les activités artistiques, culturelles et sportives (+1,4%).

S'agissant des composantes de la demande, la balance extérieure des biens et services (en volume) évolue favorablement, par rapport au trimestre précédent, avec une augmentation de 10,2% des exportations combinée à une réduction de 6,5% des importations.

En revanche, la demande intérieure a été atone en raison du fléchissement de la formation brute de capital fixe (-6,8%) et de la consommation finale globale (-0,9%). Le Pib nominal est estimé à 4 701,9 milliards de FCFA au deuxième trimestre de 2025.