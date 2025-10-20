Afrique: Croissance économique trimestrielle - Augmentation de +0,3% du PIB au 2e trimestre 2025

20 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au deuxième trimestre de l'année 2025, le Produit intérieur brut (Pib) réel, corrigé des variations saisonnières (Cvs), évolue de +0,3%, par rapport au premier trimestre de 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur secondaire (+3,2%) a été contrebalancée par les contreperformances des secteurs primaire (-0,6%) et tertiaire (-0,5%) ainsi que la baisse des taxes nettes de subventions sur les produits en volume (-2,9%).

Par ailleurs, explique l'Ansd, le Pib hors pétrole et gaz se replie de 0,5% et celui hors hydrocarbures et agriculture diminue de 0,4%. Par rapport au premier trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, se replie de 0,6%, principalement en raison de la contraction des activités du sous-secteur de la pêche (-3,2%) et de l'agriculture (-1,0%). Cette baisse a été atténuée par la hausse de la valeur ajoutée des activités d'élevage (+0,9%) et de sylviculture (+0,4%).

S'agissant du secteur secondaire (en volume Cvs), sa valeur ajoutée augmente de 3,2% au deuxième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse de la richesse créée, souligne l'Ansd, est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de matériaux de construction (+16,1%), de la construction (+14,8%), de production et de distribution d'électricité (+7,9%), des activités extractives (+6,6), de la distribution d'eau et assainissement (+4,5%) et du raffinage du pétrole et cokéfaction (+3,3%).

Toutefois, la hausse de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des sous-secteurs de la fabrication des produits chimiques de base (-22,4%) et de la fabrication des produits agroalimentaires (-5,2%).

La contraction de la fabrication des produits agroalimentaires est induite par la baisse de l'activité de fabrication de sucre, chocolaterie et confiserie (-27,4%), de l'abattage, transformation et conservations de viandes (-14,9%), de fabrication d'autres produits alimentaires (-13,0%), de fabrication d'aliments pour animaux (-11,4%), des produits laitiers et glaciés (-6,9%).

En ce qui concerne le tertiaire, sa valeur ajoutée, en volume Cvs, se replie de 0,5% au deuxième trimestre de 2025. La baisse de la valeur ajoutée du commerce (-3,4%), des services de santé (-1,7%), des services de soutien et de bureau (-1,6%) et des activités de l'information et communication (-0,5%) ont induit le repli de la valeur ajoutée de ce secteur.

Cependant, ce repli est atténué par la hausse dans les activités d'hébergement et restauration (+2,7%), de services de transports (+2,4%) et les activités artistiques, culturelles et sportives (+1,4%).

S'agissant des composantes de la demande, la balance extérieure des biens et services (en volume) évolue favorablement, par rapport au trimestre précédent, avec une augmentation de 10,2% des exportations combinée à une réduction de 6,5% des importations.

En revanche, la demande intérieure a été atone en raison du fléchissement de la formation brute de capital fixe (-6,8%) et de la consommation finale globale (-0,9%). Le Pib nominal est estimé à 4 701,9 milliards de FCFA au deuxième trimestre de 2025.

