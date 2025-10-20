Guinée: Légère hausse du niveau général des prix à la consommation en août 2025.

20 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En variation mensuelle, le niveau général des prix à la consommation en Guinée a enregistré une légère hausse de 0,5 % en août 2025 par rapport au mois précédent, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

L'INS note que cette hausse est consécutive aux progressions des prix observées à N'Zérékoré (+0,8 %), Conakry (+0,3 %), Kankan (+0,4 %), Kindia (+0,6 %), Faranah (+0,6 %), Mamou (+0,5 %), Labé (+0,5 %) et Boké (+0,1 %).

Vue sous l'angle des fonctions de consommation, la hausse des prix à la consommation observée en août 2025 est liée principalement à la fonction alimentation et boissons non alcoolisées (+0,9 %). L'analyse selon l'état des produits montre que les produits frais ont fortement contribué à la variation mensuelle du niveau général des prix avec une hausse de 0,9 %.

En ce qui les concerne, les produits hors énergie et produit frais (+0,0 %) et les produits de l'énergie (+0,0 %), sont restés quasi stables.

Par rapport à la provenance, les produits locaux ont observé une hausse de 0,6 % tandis que les produits importés (+0,0 %) sont demeurés stationnaire.

En glissement annuel et en moyenne annuelle, l'indice harmonisé des prix à la consommation de Conakry s'est accru respectivement de 3,3 % et 4,9 %. Au niveau national, les prix à la consommation au mois d'août 2025 enregistrent une hausse en glissement annuel de 3,7 %, consécutive aux glissements annuels observés à Conakry (+3,3 %), N'Zérékoré (+5,6 %), Kankan (+3,4 %), Kindia (+4,1 %), Boké (+3,6 %), Labé (+3,3 %), Faranah (+3,3 %) et Mamou (+2,6 %). En moyenne annuelle, le taux d'inflation au niveau national est de 3,4 %.

L'analyse suivant les fonctions de consommation révèle dans l'ordre des contributions au niveau national, les glissements annuels en août 2025 suivants : alimentation et boisson non alcoolisées (+8,0 %), articles d'habillement et chaussures (+1,8 %) et transports (+0,3 %).

