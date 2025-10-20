Sénégal: Production industrielle - Une hausse de 29,3% enregistrée au 2e trimestre 2025

20 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Comparée à la période correspondante de 2024, l'activité industrielle est marquée par une hausse de 29,3% de la production au deuxième trimestre 2025.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette performance est attribuable au bond de la production des industries extractives (+101,3%) ; portée par l'expansion de l'extraction du pétrole, ainsi qu'à l'accroissement de celle des industries de production de « l'électricité, gaz et eau » (+5,3%) et environnementales (+1,5%).

Toutefois, souligne l'Ansd, une baisse de la production est notée au niveau des industries manufacturières (-1,7%). Sur le premier semestre 2025, la production industrielle totale s'apprécie de 26,5% en référence à celle de la même période de l'année précédente.

L'Ansd informe que l'accroissement de la production des industries extractives est attribuable à l'extension de l'extraction du pétrole brut ainsi qu'à la performance constatée dans les « autres produits des industries extractives » (+11,4%) sur la période.

En outre, le renforcement de la production « d'électricité, de gaz et d'eau » est lié à la hausse de l'activité de captage et de distribution de l'eau (+13,0%) et celle de la production d'électricité et de gaz (+3,5%).

De même, l'amélioration de la production des industries environnementales est attribuable à la bonne performance de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination de déchets (+1,5%).

À l'inverse, le recul observé dans la production des industries manufacturières résulte essentiellement de la contraction des productions des industries chimiques et pharmaceutiques (-12,7%), des industries de production des matériaux minéraux (-6,3%) et des industries agro-alimentaires (-5,5%).

