Ethiopie: La cérémonie des funérailles de l'ex-président du Conseil islamique éthiopien s'est déroulée

Addis-Abeba — L'ancien président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, le premier mufti Haji Umar Idris, s'est éteint le 19 octobre 2025 à l'âge de 94 ans.

Personnalité respectée et admirée, Haji Mufti a consacré sa vie à promouvoir la foi, l'unité et la solidarité entre les différentes communautés éthiopiennes.

Reconnu pour sa sagesse, sa compassion et son sens du devoir, il a incarné un leadership religieux fondé sur le dialogue et la cohésion nationale.

Ses efforts inlassables pour la paix et la fraternité resteront un modèle pour les générations futures.

Son souvenir, empreint d'humilité et de dévouement, continuera d'inspirer le peuple éthiopien et de rappeler la valeur d'un engagement sincère au service de la nation et de la foi.