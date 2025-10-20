Ethiopie: Les nouvelles infrastructures d'Addis-Abeba boostent mobilité et durabilité - AUSA

20 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Selon l'Association du personnel de l'Union africaine (AUSA), la transformation rapide des infrastructures et des services publics d'Addis-Abeba redéfinit la vie urbaine, favorisant la mobilité, la croissance économique et la durabilité environnementale, avec des retombées positives bien au-delà de la capitale.

Melvin Thamba Joseph, secrétaire général de l'AUSA et résident de longue date à Addis-Abeba, salue ces progrès notables.

Il met en avant l'expansion du réseau de transport, l'amélioration des logements et la modernisation des services publics, témoins de la volonté du pays de moderniser son cadre urbain.

Selon lui, les avancées de l'Éthiopie profitent à toute la région grâce à une connectivité renforcée et à une croissance partagée.

Il souligne aussi les bienfaits personnels et collectifs d'une ville plus verte, évoquant la campagne de plantation d'arbres de 2020 qui a marqué un tournant écologique.

Addis-Abeba, aujourd'hui plus dynamique et durable, illustre comment une planification stratégique et une implication citoyenne peuvent bâtir une ville africaine résiliente et exemplaire.

