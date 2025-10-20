Afrique: Leadership dans le service public - Des cadres sénégalais et africains outillés

Le Sénégal a accueilli ce lundi, 20 octobre 2025, la cérémonie de clôture de la première cohorte et le lancement de la deuxième cohorte (2025-2026) du Programme d'excellence en leadership dans le secteur public africain (Leaps), une initiative conjointe du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (Acbf).

Au-delà des symboles, cet atelier national a surtout mis en lumière l'impact concret de cette formation sur la performance de l'administration publique et sur la qualité du leadership au sein des institutions sénégalaises. Selon Alaya Ourmé, représentant du ministère sénégalais en charge de l'économie, et directeur du centre d'études de politiques pour le développement, les effets positifs du programme se font déjà sentir dans plusieurs structures de l'État.

Il ressort des différentes interventions que les cadres formés ont su améliorer la coordination interservices, accroître la transparence budgétaire et introduire des innovations managériales inspirées des modules suivis. « Le Leaps est un véritable catalyseur du changement. Il contribue à bâtir une administration publique performante, efficiente et responsable, au service des citoyens », a souligné M. Ourmé.

Le représentant de l'Acbf, Rodolphe Bancé, a salué la « transformation visible » opérée par la première cohorte. Durant six mois, dix-huit hauts fonctionnaires sénégalais ont suivi un parcours intensif mêlant apprentissage, coaching et échanges avec des pairs venus de cinq autres pays africains. « Ces cadres ne se contentent pas de maîtriser des outils de gestion. Ils sont désormais capables de diriger avec intégrité, d'inspirer leurs équipes et de transformer la culture organisationnelle de leurs institutions », a-t-il affirmé.

La formation a permis, entre autres, une « amélioration des mécanismes de redevabilité et de suivi budgétaire, un renforcement de la coopération inter-administrative, une mise en place de plans de changement institutionnels durables, et une plus grande responsabilisation des cadres dans la mise en œuvre des politiques publiques ».

Avec l'entrée du Nigeria dans le programme, le Leaps (Cohorte 2) compte désormais 90 participants issus de six pays africains. Selon les responsables, cette expansion illustre la pertinence du modèle : une approche du leadership qui combine compétence technique, éthique professionnelle et capacité à conduire le changement.

Pour Rodolphe Bancé , « le leadership, ce n'est pas un titre, mais la capacité d'inspirer et de servir ». Il a invité les diplômés à demeurer des ambassadeurs du programme, à partager leurs expériences et à accompagner les nouvelles générations dans cette dynamique de transformation du secteur public africain.

En clôturant la cérémonie, Alaya Ourmé a réaffirmé la volonté du gouvernement sénégalais de placer le capital humain au coeur de la réforme de l'État. « La consolidation de notre gouvernance publique passe par un leadership éclairé, capable de conjuguer performance, innovation et éthique du service public », a-t-il confié.

Il a été souligné, enfin, qu'un investissement dans les femmes et les hommes du service public peut produire des résultats durables : une administration plus compétente, plus responsable et plus proche des citoyens.