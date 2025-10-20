Ile Maurice: Un jeune homme arrêté pour vol

Les officiers de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Eastern ont procédé, ce dimanche 19 octobre, à l'arrestation d'un suspect impliqué dans un vol survenu à Bel-Air, dans la région de Rivière-Sèche.

Grâce à des informations crédibles et à un minutieux travail de renseignement, les enquêteurs ont pu identifier et interpeller Kamlesh Bahadoor, 26 ans, résidant à Caroline. L'opération s'est déroulée sous la supervision d'un Deputy Police Superintendent (DPS). Les policiers se sont rendus à Caroline, où ils ont appréhendé le jeune homme, déjà bien connu des forces de l'ordre. Sans emploi, Kamlesh Bahadoor est également toxicodépendant et suit actuellement un traitement de méthadone.

Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu les faits, mais les objets volés n'ont pas été retrouvés. Selon la police, il était également recherché pour violation de la Bail Act dans une autre affaire à Rivière-Sèche. Après son arrestation, il a été remis aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Rivière-Sèche pour la suite de l'enquête et est actuellement détenu au centre de détention de Moka, sur ordre d'un officier supérieur. Les faits remontent au samedi 11 octobre. Ce jour-là, le plaignant avait stationné son véhicule à proximité d'une bijouterie à Bel-Air-Rivière-Sèche. À son retour, il a constaté la disparition de son sac, contenant Rs 900 en différentes coupures, des devises étrangères, sa carte d'identité et sa carte bancaire. Une plainte a été consignée au poste de police de Rivière-Sèche. Les enquêteurs de la DCIU Eastern ont ensuite mené un travail de terrain rigoureux, recoupant diverses sources d'information, ce qui a permis l'arrestation du suspect une semaine plus tard.

Selon nos informations, Kamlesh Bahadoor n'en est pas à sa première arrestation. Connu comme «bail caller» à Rivière-Sèche, il a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice. Sa toxicomanie et son absence de moyens de subsistance auraient, selon la police, contribué à sa récidive. L'enquête se poursuit afin de retrouver les objets volés et de déterminer si le suspect a agi seul ou avec des complices.