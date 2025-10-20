Le SMS qui a tout changé

announcement

À 52 ans, avec une famille à nourrir et des années de culture de blé dans l'État de Kano derrière elle, Hajiya Sidiya Kiru savait à quoi s'attendre : peu d'aide, des récoltes incertaines, et voir le Nigeria continuer à importer le blé dont a besoin sa population.

« Avant cette période, aucune organisation ne nous apportait de soutien pour la production de blé », dit-elle simplement.

Puis, en 2024, son téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer.

Le SMS contenait un code de remboursement pour des semences de blé et des engrais subventionnés. « Nous avons été informées du programme par notre ADP (Programme de développement agricole) au niveau de l'État lors de l'inscription des agriculteurs », se souvient Hajiya Sidiya. En tant que dirigeante au sein de l'Association des femmes productrices de blé, elle avait déjà entendu des promesses non tenues. Mais quand elle est arrivée au centre de distribution, celles-là étaient réelles.

Elle a reçu des sacs de 100 kg d'engrais NPK, 50 kg d'urée, et de 25 kg de semences de blé certifiées Borlaug 100 -- avec des subventions qui les rendaient accessibles pour ceux qui voulaient en acheter davantage : 50 % de réduction pour les engrais, 75 % pour les semences. « Le SMS a rendu le processus de collecte des intrants plus facile que tout ce que nous avions connu auparavant. »

Le Programme national de croissance agricole-Agro Pocket (NAGS-AP), financé par la Banque africaine de développement, couvrait un demi-hectare. Mais Hajiya Sidiya a ajouté son propre argent pour cultiver un hectare complet, respectant ainsi la condition de participation au programme.

Tout au long de la saison agricole, des agents de vulgarisation agricole sont venus régulièrement, leur enseigner les pratiques agronomiques modernes -- périodes de plantation optimales, techniques d'irrigation, gestion intégrée des ravageurs, manipulation post-récolte... Ces connaissances, jadis hors de portée, étaient maintenant livrées directement dans son champ.

À la récolte, son hectare a produit environ 3,7 tonnes de blé qu'elle a vendu sur le marché de Kano. « Grâce à la vente de ma production, j'ai pu gagner un bon revenu qui a amélioré mes conditions de vie », se réjouit-elle.

L'histoire de Hajiya Sidiya reflétait les expériences à travers la ceinture céréalière du Nigeria. Farouk Rabiu Mudi, président de l'Association nationale des agriculteurs du Nigeria, a étendu sa culture de 5 à 10,2 hectares avec le soutien du projet. « Avec ce soutien, mon revenu a plus que doublé. Les agriculteurs de ma région ont également connu le même succès. »

Près de 400 000 petits agriculteurs dans 23 États ont reçu un soutien par le biais du programme.

La culture du blé est passée de 11 820 hectares en 2021 à près de 400 000 hectares en 2025. Les rendements se sont améliorés de 30 %. La production nationale de blé du Nigeria est passée de moins de 1 % de la demande nationale à 20 % -- environ 1,12 million de tonnes d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Le programme a créé 25 000 emplois et catalysé plus de 30 millions de dollars d'investissements du secteur privé. Les minoteries ont établi des accords d'achat garanti avec les coopératives, offrant une stabilité du marché. Les plateformes TIC ont éliminé les blocages qui, pendant des décennies, ont entravé la distribution des intrants dans le pays.

Mais lorsque Hajiya Sidiya parle de son expérience, elle n'exprime pas seulement que de la gratitude.

« Le principal défi auquel nous avons été confrontées était le retard dans la distribution des intrants agricoles aux productrices », déplore-t-elle. Les retards ont affecté les calendriers de plantation. « De plus, les intrants dont j'avais besoin étaient plus importants que ce que le programme NAGS m'a donné. Donc, ce que j'ai reçu n'était pas suffisant pour répondre à mes besoins. »

Elle a dû compléter avec ses propres ressources, une option que tous les agriculteurs n'ont pas. Ses suggestions d'amélioration sont précises :

« Ma suggestion au programme NAGS est d'augmenter la quantité d'intrants donnés, une distribution d'intrants en temps opportun en plus de machines de pompage d'eau pour l'agriculture en saison sèche. »

Les pompes à eau répondraient aux contraintes fondamentales auxquelles les agriculteurs sont confrontés pendant la saison sèche. Plus d'intrants permettraient l'expansion sans nécessiter de capital supplémentaire. Un meilleur calendrier signifierait planter aux périodes optimales, maximisant les rendements.

Ces retours honnêtes, recueillis à travers des enquêtes indépendantes auprès des agriculteurs, ont été cruciaux pour améliorer le programme. Malgré les défis, Hajiya Sidiya reconnaît qu'il y a eu une grande transformation: « J'ai pu cultiver mon hectare et avec ce soutien du programme NAGS, les agricultrices de mon groupe ont également la même réussite que moi. »

Son groupe. Pas seulement elle.

Quand une agricultrice obtient l'accès à de meilleures semences et à des connaissances, les fermes voisines s'améliorent. Lorsque les agents de vulgarisation forment une dirigeante de femmes, elle partage ces connaissances avec son association. L'effet d'entraînement compte autant que le succès individuel.

À la fin de son témoignage, Hajiya Sidiya a écrit : « Merci au programme NAGS-AP. » Mais elle a également inclus sa liste d'améliorations -- plus d'intrants, un meilleur calendrier, des pompes à eau.

Les deux comptent. La gratitude reflète un impact réel -- une dirigeante de femmes qui a cultivé son hectare et a vu ses conditions de vie s'améliorer, des agricultrices de sa coopérative connaîssent un succès similaire. Les suggestions reflètent quelqu'un qui sait que ce n'est qu'un début, qui comprend ce qu'il faut pour passer de 20 % d'autosuffisance à davantage.

Le SMS n'était pas qu'un code de remboursement. Pour Hajiya Sidiya, et près de 400 000 autres agriculteurs, c'était le début de l'écriture d'une histoire différente où le soutien arrive réellement, où les connaissances se transfèrent aux champs, où les récoltes s'améliorent, et où les agriculteurs parlent honnêtement de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré.

Hajiya Sidiya a pris son téléphone, lu le message et décidé de croire que cela pouvait être réel. C'était le cas. Et maintenant, elle dit comment le rendre encore meilleur.

