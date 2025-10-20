Cote d'Ivoire: Itel lance le Super 26 Ultra - Un smartphone à écran incurvé durable, alliant performance imbattable et intelligence accessible à tous

Itel, marque mondiale de Tech Empowerment classée n°1 dans le segment des smartphones à moins de 75 USD, dévoile son nouveau modèle Super 26 Ultra, un bijou technologique conçu pour allier style, solidité et intelligence. Ce smartphone introduit un écran AMOLED incurvé 144 Hz, une robustesse exceptionnelle et une expérience d'intelligence artificielle avancée, le tout à un prix accessible au plus grand nombre.

Itel : une marque engagée pour rendre la technologie accessible à tous

Depuis plus de 15 ans, itel s'impose comme une marque de confiance dans les marchés émergents, grâce à une chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée et une gestion opérationnelle efficace.

Fidèle à sa mission de "Tech for All", itel s'attache à réduire les barrières d'accès à la technologie intelligente.

Le lancement du Super 26 Ultra marque une étape majeure dans la montée en gamme de la marque en 2025, offrant aux utilisateurs des zones Tiers 3 à 5 la possibilité de vivre une expérience mobile intelligente, fluide et agréable, comparable à celle des marchés développés.

Découvrez le Super 26 Ultra - Un smartphone incurvé puissant et résistant

Le Super 26 Ultra offre une expérience visuelle immersive grâce à son écran AMOLED 3D incurvé de 6,78 pouces, une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement ultra fluide de 144 Hz -- une combinaison rarement proposée dans cette gamme de prix.

Côté résistance, il embarque un verre Corning® Gorilla® Glass 7i, une architecture TitanShield et un écran tactile intelligent résistant à la pluie, évitant les fausses manipulations en conditions humides.

Avec sa certification IP65 et une protection renforcée contre les chutes et rayures, le Super 26 Ultra est conçu pour résister au quotidien tout en conservant son élégance.

Des performances inégalées dans sa catégorie

Doté du processeur 6nm Unisoc T7300, le Super 26 Ultra atteint un score AnTuTu supérieur à 510 000 points, le plaçant au sommet du segment 4G.

Cette puissance assure une performance stable pendant 6 ans, idéale pour le multimédia, les jeux et la productivité.

Malgré sa batterie longue durée de 6000 mAh, il conserve une épaisseur ultra fine de seulement 6,8 mm.

Parmi ses fonctionnalités intelligentes figurent le NFC One-Touch Sharing, la connexion Ultra-Link jusqu'à 1,2 km, ainsi qu'un contrôle infrarouge pour simplifier la vie numérique des utilisateurs.

Une expérience IA complète pour un quotidien plus intelligent

Le Super 26 Ultra intègre une suite d'outils d'intelligence artificielle conçus pour stimuler la créativité et la productivité.

Son éditeur photo intelligent organise et améliore automatiquement les images, tandis que la fonction AI Camera Eraser efface en un clic les objets indésirables.

Grâce à Circle to Search, il suffit d'entourer un élément à l'écran pour obtenir des informations instantanées.

De plus, son assistant intelligent Sola devient un compagnon au quotidien, prêt à faciliter divertissement, organisation et créativité.

Un design haut de gamme, des fonctionnalités durables et une IA pratique

Le itel Super 26 Ultra redéfinit la valeur du smartphone abordable.

Avec son design raffiné, sa solidité extrême et son intelligence intégrée, il s'impose comme le nouveau standard de performance et de fiabilité dans sa catégorie.

Un smartphone conçu pour durer, pour performer et pour rendre l'innovation vraiment accessible à tous.

À propos d'itel

Créée il y a plus de 15 ans, itel est une marque de technologie inclusive dont la mission est de permettre à chacun de "profiter d'une vie meilleure" grâce à des produits intelligents à prix abordable.

Présente dans plus de 80 marchés émergents en Afrique, en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Amérique Latine, itel propose une large gamme de produits : smartphones, accessoires électroniques, appareils électroménagers et produits lifestyle.

En 2024, itel a été classée marque n°1 mondiale des smartphones à moins de 75 USD et n°1 des téléphones basiques.