Tunisie: Une hausse de 2,5% des exportations du secteur industriel à fin septembre 2025

20 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les exportations du secteur industriel ont évolué de 2,5% à 42804,9 MD durant les neuf premiers mois de 2025. Ces exportations concernent les secteurs des IAA (4488,2 MD) des IME (22677,9 MD), des industries chimiques (ICH)( 2861,8 MD) et des ITH&ICC (8279,4 MD).

Les investissements déclarés dans les activités de services ont baissé de 5,5% en nombre à 8205 projets et progressé de 18,8% en valeur à 879,9 MD. Ces investissements généreraient 39176 emplois en augmentation de 51,9%. Ils sont répartis entre des projets déclarés par des tunisiens (808,2 MD), des projets mixtes (34,5 MD) et des projets déclarés par des étrangers (37,2 MD).

L'APII a aussi rapporté une hausse de 9,3% des investissements dans les services connexes à l'industrie. Cette hausse résulte principalement de la progression des investissements dans les services de transport (56,4%), les services informatiques (5,5%) et ceux liés à la formation professionnelle (29,5%).

L'APII a précisé que les investissements de 100 MD et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel. D'après l'agence, la prise en compte de ces rares projets biaiserait les tendances.

