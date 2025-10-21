Afrique: Les enjeux du sommet trilatéral à Libreville

20 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses homologues centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, ont discuté des questions de sécurité, le 16 octobre, tout en affirmant leur engagement pour une coopération renforcée entre les nations du continent.

La rencontre trilatérale s'est inscrite dans une volonté d'accroître les liens de solidarité et de bâtir une Afrique de paix et de prospérité. Au cours de leurs discussions, les chefs d'État ont passé en revue plusieurs sujets brûlants qui touchent à la fois la sécurité et le développement régional. Les trois dirigeants ont évoqué les élections prochaines en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, soulignant l'importance d'assurer des processus électoraux « crédibles » et « transparents ». Ils ont convenu que des élections libres et équitables sont essentielles pour le renforcement de la démocratie et la stabilité politique sur le continent.

La question de sécurité a également été au coeur des échanges, en tant qu'enjeu vital pour le développement durable. Les présidents ont partagé leurs préoccupations concernant la montée des menaces terroristes et des conflits armés qui affectent la région. Ensemble, ils ont réaffirmé leur volonté de collaborer pour renforcer la sécurité régionale et lutter contre les défis qui entravent le développement durable.

Lors de ce sommet trilatéral, les chefs d'État ont insisté sur la coopération Sud-Sud et l'importance du dialogue entre les nations, permettant de faire face aux défis communs. L'idée d'une Afrique unie, axée sur des initiatives locales et des partenariats solides, a trouvé un écho favorable parmi ces dirigeants. Cette trilatérale à Libreville représente donc une étape majeure dans la consolidation de l'engagement commun des pays de la région pour un avenir empreint de paix et de prospérité.

