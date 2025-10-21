Afrique: Un appel à l'action pour le financement innovant du développement

Des leaders africains se sont réunis à Washington, le 16 octobre, sous l'égide de l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, pour discuter de la nécessité de transformer le financement du développement. Ils entendent privilégier le commerce et l'investissement sur l'aide extérieure.

L'objectif de la rencontre réunissant des dirigeants africains et des responsables d'institutions financières était d'explorer des solutions de financement innovantes afin de dynamiser le développement du continent, longtemps entravé par une dépendance excessive à l'aide internationale. L'ex-président Olusegun Obasanjo a ouvert la session par un plaidoyer pour un changement de paradigme. « Nous ne pouvons plus dépendre de l'aide. Nous devons parler de commerce au lieu d'aide. Nous nous concentrons sur l'investissement et le commerce, car il est clair que l'Afrique ne se développera pas grâce à l'assistance extérieure, mais grâce à des investissements soutenus dans tous les secteurs », a-t-il déclaré.

Cette déclaration souligne une volonté manifeste de redéfinir les fondements économiques du continent. L'ancien président nigérian a insisté sur la coopération accrue entre les banques de développement et le secteur privé en vue d'améliorer les infrastructures essentielles au commerce. À cet égard, des institutions comme Afreximbank jouent un rôle clé dans la transformation des opportunités d'investissement en projets concrets.

En 2024, la banque panafricaine a approuvé un impressionnant montant de 22 milliards de dollars, ne décaissant toutefois que 18,7 milliards, tout en affichant un bénéfice net de 973,5 millions de dollars. Cela illustre son impact croissant dans le cadre d'un déficit de financement annuel qui est estimé à 800 milliards de dollars en Afrique.

Le président d'Afreximbank, George Elombi, a détaillé comment les institutions financières multilatérales africaines offrent des garanties essentielles qui rassurent les investisseurs étrangers. « L'un des mécanismes que nous avons mis en place pour encourager les investissements étrangers réside dans la création d'institutions financières robustes, permettant d'attirer des capitaux sur le continent », a-t-il expliqué.

En structurant le financement du commerce et en soutenant des initiatives clés comme le Système panafricain de paiement et de règlement, ainsi que la Zone de libre-échange continentale africaine, Olusegun Obasanjo suggère une feuille de route ambitieuse pour la transformation économique du continent. Il estime que l'Afrique, par ses propres efforts et grâce à des partenariats stratégiques, peut réaliser des avancées tangibles dans son développement.