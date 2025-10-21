Une panne majeure d'Amazon Web Services (AWS) a perturbé ce matin de nombreux services numériques à travers le monde, touchant des applications grand public, des plateformes de jeux et des sites d'entreprises.

L'incident, détecté vers 08 h 11 à Dakar (03 h 11 ET), a entraîné des erreurs et des latences élevées sur plusieurs services de la région US-EAST-1, coeur du réseau cloud d'Amazon. Selon AWS, les équipes techniques ont engagé des mesures de rétablissement progressif tout au long de la matinée.

Les interruptions ont affecté des plateformes très utilisées, notamment Snapchat, Fortnite, Roblox, ainsi que des services d'Amazon comme Alexa et Ring. Des entreprises technologiques et financières, des opérateurs et des institutions publiques ont également rapporté des difficultés d'accès ou des coupures partielles, en particulier au Royaume-Uni où des banques et des services publics en ligne ont été perturbés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la mi-journée, plusieurs services clés annonçaient un retour progressif, tandis qu'AWS évoquait une atténuation des problèmes. Les premiers bilans font état d'une cause située au sein de l'infrastructure de calcul et de réseau de la région concernée, avec des explications techniques variant selon les sources spécialisées, certaines faisant état d'un dysfonctionnement interne affectant la supervision des équilibreurs de charge, d'autres mentionnant des difficultés liées au système de noms de domaine. Dans tous les cas, il n'existait pas d'indication d'une cyberattaque en cours au moment de la publication.

Cette panne illustre la dépendance accrue d'Internet à quelques grands fournisseurs de cloud et l'effet domino provoqué lorsqu'une région stratégique rencontre une défaillance. Les perturbations d'aujourd'hui sont présentées comme l'un des incidents les plus marquants depuis les interruptions massives observées en 2024, rappelant la nécessité, pour les entreprises et services publics, de renforcer leurs plans de continuité et de diversification.