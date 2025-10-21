Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares démarrent la semaine en fortes hausses

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont entamé la semaine du 20 octobre 2025 de fort belle manière enregistrant des hausses de plus de 1%.

L'indice BRVM composite a ainsi gagné 1,12% à 337,02 points contre 333,28 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 1,33% à 166,62 points contre 164,43 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre une hausse de 1,13% à 140,92 points contre 139,34 points la veille. Cette forte hausse des indices, notamment le BRVM Composite, a positivement impacté la capitalisation du marché des actions. Celle-ci a augmenté de 144,138 milliards, passant de 12 849,846 milliards FCFA la veille à 12 993,984 milliards FCFA ce 20 octobre 2025. Celle du marché des obligations est en baisse de 55,141 milliards, s'établissant à 10 909,445 milliards FCFA contre 10 964,586 milliards FCFA le vendredi 17 octobre 2025.

La valeur totale des transactions se situe à 1,299 milliard FCFA contre 1,521 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 585 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 455 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,54% à 2 420 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,08% à 3 950 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 3,47% à 14 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 7,52% à 1 230 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 1 820 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA) BOA Niger (moins 2,50% à 2 530 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 1,99% à 9 115 FCFA).