Guinée: Le célèbre journal satirique Le Lynx, critique du pouvoir, vandalisé

L'hebdomadaire réputé pour ses caricatures et son ton irrévérencieux s'est fait voler plusieurs pièces des machines de son imprimerie, samedi 18 octobre. Un acte qui inquiète, dans un contexte où les médias et les journalistes guinéens sont sous forte pression.

À l'imprimerie de l'hebdomadaire satirique guinéen Le Lynx, dans le quartier de Koloma, en banlieue de Conakry, Aliou Diallo lance la vieille rotative. S'ensuit alors un bruit d'air tonitruant. « Il y a une fuite d'air parce que le deuxième compresseur a été volé », explique ce dernier avant de poursuivre : « Samedi soir, quand je suis venu, le portail était fermé de l'intérieur et la serrure de la porte d'accès à l'imprimerie était abîmée. Puis j'ai vu que le massicot, la machine qui sert à découper le papier, était endommagé et que la grande machine avec laquelle on imprime avait perdu son compresseur... ». Résultat : « On ne peut désormais plus tirer le journal », déplore celui-ci.

Le fait le plus intrigant dans cette visite mal intentionnée de l'imprimerie du Lynx ce week-end réside toutefois dans le fait qu'elle intervient deux semaines seulement après un premier cambriolage dans ces mêmes locaux. Cette fois là, les voleurs avaient dérobé des pièces du générateurs électrique. « Ce sont peut-être les mêmes qui sont revenus, mais cette fois avec la volonté de tout mettre à l'arrêt », s'inquiète pour sa part Mamadou Siré Diallo, le rédacteur en chef du journal, pour qui « Le Lynx subit ce que toute la presse guinéenne vit actuellement ».

Cet acte de vandalisme « est fait pour arrêter l'hebdomadaire qui n'a jamais changé de ligne depuis sa création » en 1992, interprète encore Mamadou Siré Diallo qui conclut : « Nous sommes critiques vis-à-vis du pouvoir : c'est donc une manière de nous faire taire ». Reste que ce nouveau vol n'empêche pas, pour l'instant, la parution du Lynx : imprimé chez un sous traitant, le journal est à ce stade toujours disponible en kiosque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn