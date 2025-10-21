Les délégations de la RDC et du Rwanda se réunissent les 21 et 22 octobre à Washington, pour une troisième session du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Avec pour objectif de faire avancer l'accord de paix de juin, mais que peut-on réellement attendre de ces deux jours de discussions ?

C'est une rencontre qui pourrait marquer un tournant dans le processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Les délégations de la RDC et du Rwanda se réunissent à Washington mardi et mercredi pour tenter de faire avancer l'accord de paix signé en juin dernier, dans le cadre de la troisième session du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, mis en place dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin aux États-Unis.

Les parties se sont retrouvées pour la dernière fois dans ce cadre 17 et 18 septembre et avaient alors décidé d'actionner le concept des opérations (Conops), à partir du 1er octobre. Il s'agit d'un texte qui se penche sur l'opérationnel et qui prévoit les différentes étapes d'une opération souvent militaire. Marquant ainsi le début de la lutte contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Dans ce contexte, les Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) avaient lancé un message à ces rebelles rwandais, les appelant à se rendre soit aux FARDC, soit à la Monusco.

Une évaluation de la première phase de la lutte contre les FDLR

Mais selon les premières informations, il n'y a pas eu de reddition des FDLR, ni auprès de la mission onusienne, ni auprès de l'armée congolaise. Pendant les deux jours de réunion à Washington, il sera donc question d'évaluer cette première phase de lutte contre le groupe armé. Une phase durant laquelle il a été question de sensibilisation, planification, coordination et d'échange de renseignements.

D'après le calendrier du concept des opérations, l'étape suivante est celle de la conduite des opérations. Soit des actions ciblées contre les FDLR, la levée des mesures dites défensives du Rwanda, et la fin des opérations ponctuelles et transfrontalières. Il reste à voir si les parties sauront avancer ensemble, en respectant leurs engagements, malgré la tension verbale observée ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali.