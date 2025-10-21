Togo: Les ampoules LED pour réduire la facture

20 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministère de l'Énergie a lancé lundi un nouvel appel aux citoyens pour adopter les ampoules LED, dans le cadre d'une politique nationale de gestion rationnelle de l'électricité.

Selon les autorités, cette technologie permettrait de réduire jusqu'à 80% la consommation, comparée aux ampoules traditionnelles.

En plus de leur faible consommation, les ampoules LED offrent une durée de vie bien plus longue, estimée entre 15 000 et 50 000 heures, contre seulement 1 000 à 2 000 heures pour une ampoule traditionnelle.

Elles sont également plus résistantes aux chocs, ne contiennent pas de mercure, et émettent moins de chaleur, réduisant ainsi les risques d'incendie ou de surchauffe dans les logements.

Avec cette démarche, le gouvernement entend faire de l'efficacité énergétique un levier de sa politique de transition énergétique, tout en sensibilisant la population à l'impact positif que peut avoir un changement d'habitudes, même minime, sur l'économie nationale et la préservation de l'environnement.

