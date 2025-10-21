Togo: Le paradoxe du LIKPC - Innovant à l'extérieur, périmé à l'intérieur

Le journal Togo Matin met en avant lundi le LIKPC, un ordinateur fabriqué et commercialisé localement au Togo, présenté comme une solution professionnelle et personnelle accessible aux usagers togolais.

Conçu pour répondre aux besoins bureautiques et éducatifs, le LIKPC est promu comme un outil innovant, robuste et adapté au marché local. L'initiative est saluée pour sa contribution au développement technologique du Togo et pour sa capacité à stimuler l'économie locale à travers la fabrication numérique.

Toutefois, un détail majeur semble avoir échappé à la communication autour du produit : le LIKPC fonctionne sous Windows 10, un système d'exploitation que Microsoft ne prend plus en charge depuis octobre 2025, sauf sous certaines conditions.

Windows 10, lancé en 2015, a vu sa dernière mise à jour majeure en 2022. Microsoft a annoncé que le support général de l'OS, incluant les mises à jour de sécurité gratuites, a pris fin le 14 octobre 2025.

Les seules entreprises pouvant continuer à recevoir des correctifs de sécurité doivent souscrire au programme ESU (Extended Security Updates), un service payant et temporaire.

Dans un contexte où Windows 11 est désormais la norme pour les nouveaux appareils, et où la cybersécurité devient cruciale, la commercialisation d'un nouvel ordinateur sous un OS non sécurisé pose question.