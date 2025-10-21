Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 octobre 2025

revue de presse

Ghana : 8 milliards de dollars générés par l’exportation d’or en 2025

Le secteur ghanéen des exportations d’or artisanal a enregistré des résultats historiques, générant plus de 8 milliards de dollars US entre janvier et mi-octobre 2025, selon le Ghana Gold Board (GoldBod). C’est près du double des 4, 61 milliards de dollars US enregistrés en 2024.

Ce chiffre, qui provient de 81 milles 719 kilogrammes d’or exportés, reflète le contrôle accru exercé par le pays sur les activités minières artisanales et le renforcement de la surveillance du commerce de l’or.

GoldBod attribue cette forte croissance à des réformes audacieuses visant à lutter contre la contrebande, à améliorer la traçabilité et à garantir le retour des recettes d’exportation dans l’économie ghanéenne. (Source Africa 24)

Soudan : Une attaque de drone cible l’aéroport de Khartoum à la veille de sa réouverture

Des drones ont frappé, mardi 21 octobre au matin, la zone de l’aéroport international de Khartoum, selon des témoins interrogés par l’AFP. L’attaque intervient à moins de 24 heures de la réouverture prévue du site aux vols domestiques, après plus de deux ans de fermeture due au conflit entre l’armée et les paramilitaires.

Une série d’explosions a secoué tôt mardi les environs de l’aéroport international de Khartoum. Entre 4h00 et 6h00, heure locale, plusieurs drones ont survolé le centre et le sud de la capitale soudanaise avant de frapper la zone aéroportuaire, rapportent des habitants témoins de la scène. (Source Africa Radio)

Le Nigeria lance la première université aéronautique d’Afrique

Avec l’inauguration de l’Université Isaac Balami d’aéronautique et de gestion (IBUAM), le Nigeria fait évoluer le développement de l’industrie aéronautique africaine. Cette initiative pionnière promet de former localement les futurs professionnels de l’aviation tout en réduisant considérablement les coûts de formation pour les étudiants africains.

Cette université ambitionne de révolutionner le secteur et de tracer une voie nouvelle pour l’industrie aéronautique africaine. Lors de la conférence de presse inaugurale, Isaac Balami, fondateur de l’établissement et figure emblématique de l’entrepreneuriat aéronautique africain, a partagé son parcours personnel qui l’a conduit à contribuer au développement de cette industrie sur le continent. (Source Afrik.com)

Algérie : Tebboune promet des réformes sur la Justice et le dessalement

Sous couvert de modernisation, le pouvoir algérien multiplie les annonces sociales et institutionnelles sans lever les ambiguïtés d’un système marqué par la centralisation et l’opacité.

Le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, dimanche à Alger, son intention de « servir au mieux le citoyen » en approuvant en Conseil des ministres deux chantiers présentés comme prioritaires : la réforme du statut de la magistrature et la construction de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer.

Officiellement, ces mesures visent à consolider l’indépendance de la justice et à garantir la sécurité hydrique du pays. Dans les faits, elles s’inscrivent dans une logique de communication politique qui peine à masquer les lenteurs structurelles du système. (Source Apanews)

Face au climat, l’Afrique ajuste ses finances publiques

Pionnier en Afrique de l’Ouest dans l’intégration des enjeux climatiques et environnementaux dans la gestion des finances publiques, le Togo accueille cette semaine une délégation congolaise dans le cadre d’un échange d’expériences sur la budgétisation verte.

Une mission qui illustre l’importance croissante de la finance publique comme levier d’action face aux défis environnementaux.

Du 20 au 24 octobre, des planificateurs et responsables budgétaires de la République du Congo sont à Lomé pour observer les bonnes pratiques togolaises en matière de budgétisation sensible au climat. L’objectif : tirer parti de l’expérience du Togo pour amorcer ou accélérer la mise en œuvre de réformes similaires à Brazzaville. (Source Togonews)

Madagascar : Le choix du nouveau premier ministre fait débat

Le choix de l'homme d'affaires Herintsalama Rajaonarivelo comme premier ministre suscite des craintes chez les jeunes. Mais pour les syndicats, c'est une bonne nouvelle.

Aussitôt que le nom du premier ministre a été prononcé par le secrétaire général de la présidence de Madagascar, les photos et les informations le concernant ont inondé les réseaux sociaux.

Celui-ci apparaît aux côtés des figures politiques de l'ancien régime.Il félicite l'ancien président. Il pose même tout sourire aux côtés du célèbre homme d'affaires, Mamy Ravatomanga. (Source Deutsche welle)

Cote d'Ivoire : Présidentielle du 25 octobre - La CEDEAO déploie une mission de 187 observateurs

L'ancien Vice-Président du Nigeria, Yemi Osinbajo conduit la mission d'observation électorale de la Cedeao en Côte d'Ivoire.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) renforce sa présence en Côte d'Ivoire à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. À la tête de cette mission d'observation, l'ancien Vice-Président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Osinbajo, est arrivé ce lundi 20 octobre à Abidjan.

Composée de 187 observateurs -- dont 15 observateurs de long terme, 150 observateurs de court terme et 22 jeunes observateurs --, la mission de la Cedeao a pour objectif de suivre de près le déroulement du processus électoral sur toute l'étendue du territoire. (Source Fratmat)

Maroc : Le gouvernement propose des mesures à destination de la jeunesse

Trois semaines après le début de manifestations du mouvement GenZ 212, le cabinet de Mohammed VI a annoncé dimanche 19 octobre des lois pour moderniser la vie publique et renforcer la participation des jeunes citoyens. L’éducation et la santé publiques, secteurs au cœur des revendications du collectif, verront aussi leur budget augmenter.

Les jeunes de moins de 35 ans sont par exemple incités à se lancer dans le champ politique. Un projet de loi prévoit de simplifier leur candidature aux élections et d'accorder des aides couvrant jusqu'à 75% des frais de campagne. Dans la même veine, un autre texte législatif promet de moderniser les partis en améliorant leur transparence et en renforçant la participation des femmes et des jeunes dans leur création et leur gestion. (Source RFI)

Afrique Centrale : Les Etats approuvent le plan d'action et le budget 2026 de la sécurité aérienne

Le Comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (Assa-Ac) a adopté, le 17 octobre à Brazzaville lors de leur 7e session ordinaire, le plan d'action, le budget 2026 ainsi que la mise en oeuvre de la redevance de sécurité aérienne régionale (RSAR).

La réunion a connu la partciapation des ministres et délégués en charge des Transports du Congo, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Gabon et de la Guinée équatoriale, ainsi que des représentants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

La mise en oeuvre de la RSAR dans cinq des six États membres a été saluée. Les ministres ont encouragé la direction de l'agence à finaliser, dans les plus brefs délais, la contractualisation avec l'Association du transport aérien international (Iata) pour son recouvrement. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Panne mondiale d'Amazon Web Services - Une défaillance secoue le géant du cloud

Une panne majeure d'Amazon Web Services (AWS) a perturbé ce matin de nombreux services numériques à travers le monde, touchant des applications grand public, des plateformes de jeux et des sites d'entreprises.

L'incident, détecté vers 08 h 11 à Dakar (03 h 11 ET), a entraîné des erreurs et des latences élevées sur plusieurs services de la région US-EAST-1, coeur du réseau cloud d'Amazon. Selon AWS, les équipes techniques ont engagé des mesures de rétablissement progressif tout au long de la matinée. (Source Le Soleil)