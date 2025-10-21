Sénégal: Décès d'un nouveau-né à l'hôpital régional de Diourbel - Une enquête interne ouverte

Diourbel — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé, lundi, l'ouverture d'une enquête interne pour élucider les circonstances du décès d'un nouveau-né à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel (centre), survenu à la suite d'une insuffisance présumée de prise en charge d'une patiente en couches.

Dans un communiqué dont l'APS a obtenu copie, le ministère dit "déplorer profondément cet événement, qui n'honore pas notre système de santé".

Selon la même source, "conformément aux procédures en vigueur, une enquête interne, complète et rigoureuse, sera immédiatement diligentée afin d'élucider les circonstances du décès du nouveau-né et de situer les responsabilités" dans cette affaire.

L'enquête, précise le communiqué, portera sur l'ensemble du parcours de soins de la patiente ainsi que sur les conditions de son accueil à l'hôpital régional de Diourbel. "Toutes les conséquences en seront tirées et les mesures nécessaires prises", ajoute le communiqué.

Le ministère réaffirme, par ailleurs, son engagement en faveur de la sécurité des patients, de la qualité des soins et du renforcement des dispositifs de prise en charge, dans le but de prévenir la survenue de tels incidents.

"Le ministère reste pleinement mobilisé pour garantir à l'ensemble des citoyens un système de santé plus sûr, plus efficace et plus fiable", indique la même source.

La tutelle dit compatir à la douleur de la famille endeuillée et lui adresse ses condoléances "les plus émues", lit-on dans le communiqué.