Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 258 personnes touchées dans six régions

20 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La fièvre de la vallée du Rift est désormais présente dans six régions du Sénégal dans lesquelles 258 personnes ont été contaminées par la maladie pour 21 décès, a indiqué lundi le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy.

"L'épidémie a touché 6 régions du Sénégal avec des cas plus marqués dans le nord. 258 personnes ont été atteintes avec 21 décès", a déclaré Ibrahima Sy au cours d'une conférence de presse consacrée à la maladie.

"Nous ne sommes pas en face d'une maladie de transmission interhumaine. Il faut lever cette équivoque. Il s'agit d'une maladie à la croisée de la santé humaine et animale", a précisé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Les moustiques et le bétail s'échangent le virus, a-t-il dit, soulignant que le bétail constitue "le réservoir" des moustiques.

Pour faire face à cette situation, Ibrahima Sy rappelle qu'un travail multisectoriel a été engagé, en coordination avec les différents ministères sectoriels contribuant à la riposte à l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift.

Il appelle chacun à adopter "les bons comportements".

