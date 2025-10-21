Sénégal: Programme LEAPS - 15 acteurs outillés en management et leadership dans la gestion des finances publiques

Dakar — Quinze responsables dans le secteur des finances publiques ont reçu leur attestation de fin de formation, lundi, dans le cadre du Programme d'excellence en matière de leadership dans le secteur public africain (LEAPS), mis en œuvre par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF), en vue d'améliorer la capacité managériale et le leadership des acteurs.

"Nous venons de remettre les attestations de fin de formation aux 15 acteurs dans la gestion des finances publiques issus de plusieurs structures, dans le cadre du programme LEAPS qui cible les directeurs, ceux qui sont au cœur de la conduite des réformes, pour pouvoir renforcer leurs capacités de leadership", a déclaré Rodolphe Bance, chef du département Gouvernance économique et sociale de l'ACBF.

Selon lui, ce programme de six mois avec des cohortes de 15 personnes dans les six pays pilotes du programme, dont le Sénégal, va permettre aux bénéficiaires "d'être des gestionnaires efficaces du changement voulu en matière de gestion des finances publiques".

La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria, le Kenya et le Zimbabwe font aussi partie des pays pilotes du programme.

M. Bance a fait noter qu'au-delà des capacités techniques des cadres chargés de conduire ces réformes, l'ACBF a pu identifier quelques défis et des insuffisances en termes de capacité managériale et de leadership.

"C'est dans ce cadre que l'ACBF, après cette évaluation, a mis en place le programme LEAPS", a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires de cette première cohorte sont des agents du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du ministère des Finances et du Budget, incluant les directions du Trésor, des Impôts, de la Douane, la direction en charge des marchés publics et l'Assemblée nationale.

Cette cérémonie de remise d'attestations à la cohorte 2024-2025 a aussi été l'occasion de lancer la cohorte 2025-2026 du programme LEAPS.

"Le programme nous a permis d'avoir une approche différente et de nous réajuster pour améliorer nos capacités dans le management. Il nous a formés à être des leaders, ceux qui inspirent, qui donnent confiance et qui savent organiser une équipe en vue d'atteindre un objectif", a témoigné Cheikh Ndiaye, l'un des bénéficiaires de la première cohorte.

Sa camarade de promotion, Aminata Fall Dramé, par ailleurs présidente du Réseau des femmes dans la gestion des finances publique, se réjouit d'avoir eu la "chance" de bénéficier du programme.

"J'ai constaté à quel point, les outils et l'état d'esprit acquis avec LEAPS peuvent faire bouger les choses. Grâce à ce programme, j'ai pu mobiliser et inspirer les membres de notre réseau autour d'une vision commune : porter la question du genre dans la gestion budgétaire avec plus d'assurance et surtout accompagner d'autre femmes dans leur parcours de leadership", a-t-elle signalé.

Alaya Ouarme, représentant du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, a soutenu que le programme LEAPS constitue un "levier stratégique" pour accompagner la conduite des changements dans le secteur des finances publiques et pour accélérer la mise en œuvre des objectifs inscrits dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 mais aussi dans la Stratégie nationale de développement pour la période 2025-2029.

"La nécessité de doter nos cadres supérieurs de compétences techniques et managériales à la hauteur des défis actuels, complexes et en constante évolution s'impose aujourd'hui avec acuité", a-t-il souligné.