Sénégal: Le préfet plaide pour la sécurisation du patrimoine foncier du CNRA

Bambey — Le préfet de Bambey (centre), Christian Diatta, s'est engagé, lundi, à saisir les autorités concernées pour les appeler à préserver le patrimoine foncier du Centre national de recherches agronomiques (CNRA).

"Nous avons pris note de la préoccupation du directeur. Nous allons saisir les autorités compétentes pour préserver le patrimoine foncier du CNRA et l'aider à développer ses activités de recherche", a promis M. Diatta.

Il a donné cette assurance lors d'une "journée portes ouvertes" consacrée aux activités de recherche et de production du CNRA, l'un des centres de recherche de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA).

S'exprimant en présence du directeur du Centre national de recherches agronomiques, Ibrahima Sarr, et du président du conseil d'administration de l'ISRA, Mbaye Sylla Khouma, le préfet a salué la contribution du CNRA à la recherche agricole en général, à la production de semences notamment.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Christian Diatta a relevé, par ailleurs, l'importance de la vulgarisation des résultats des recherches menées par le CNRA et de leur appropriation par les producteurs.

Il a invité les responsables du Centre national de recherches agronomiques à renforcer leur collaboration avec les producteurs, à commencer par ceux du département de Bambey, afin d'aider à augmenter la production agricole.

La "journée portes ouvertes", une rencontre d'information sur les activités du CNRA, sert à "augmenter le taux d'appropriation des recherches par les producteurs", a assuré Mbaye Sylla Khouma.

"Il faut sortir la recherche des laboratoires et la mettre au service des producteurs", a dit M. Khouma.

Il a salué les résultats obtenus par les chercheurs en matière de production de semences.

"La recherche est extrêmement importante pour produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, conformément à la vision des plus hautes autorités", a poursuivi le président du conseil d'administration de l'ISRA.

En compagnie de chercheurs de l'ISRA et du CNRA, de représentants d'organisations partenaires de l'État en matière d'agriculture, il a visité des parcelles d'essai de variétés de tournesol, de sorgho, de mil et d'arachide, des parcelles expérimentales de plantes fourragères également.

S'agissant du tournesol, l'ingénieur agronome Malick Ndiaye, chercheur à l'ISRA, explique qu'il peut être utilisé pour la production industrielle d'huile alimentaire.