Sénégal: L'État distribue des aides financières à 2 052 ménages du département de Ranérou

Ranérou — Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a entamé, lundi, la distribution d'aides financières destinées à 2 052 ménages du département de Ranérou (nord), à raison de 200 000 francs CFA pour chacun d'entre eux.

Les aides ont été distribuées dans ce département situé dans la région de Matam par le Projet de résilience agricole (PRA), qui est mis en œuvre par le ministère pour "faciliter" l'accès des bénéficiaires aux intrants et aux équipements agricoles.

"Pour le département de Ranérou, un montant de 410 400 000 francs CFA a été alloué à 2 052 ménages. Cela témoigne de sa place importante dans la politique de résilience agricole mise en œuvre par l'État", a dit la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

Elle a pris part à une cérémonie de lancement des opérations de paiement du PRA dans le département de Ranérou, en présence du gouverneur de Matam, Saïd Dia.

Selon Mme Dièye, le Projet de résilience agricole va tenir des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles, avec l'aide des directions régionales du développement rural, au profit des agriculteurs.

La campagne de sensibilisation permettra aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités de production, de bien connaître les techniques adaptées aux changements climatiques et de mieux valoriser les ressources locales, a-t-elle assuré.

"Le Projet de résilience agricole que nous lançons aujourd'hui est plus qu'une réponse à une crise. C'est un investissement pour l'avenir. Notre ambition est de contribuer à bâtir un secteur primaire robuste et capable de surmonter les difficultés, d'offrir des moyens de subsistance [à] tout le monde", a ajouté Mme Dièye.

Le PRA est un paquet de services financiers et non financiers, dont la réussite nécessite l'engagement et la participation de tous les acteurs concernés, selon Maïmouna Dièye.

Elle explique que "le Projet de résilience agricole [est] un levier essentiel de la construction d'une économie productive, où les ménages ruraux deviennent des acteurs économiques à part entière, capables de transformer leur production, de s'adonner au commerce […] et de participer activement à la croissance".