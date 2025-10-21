Afrique de l'Ouest: Protection de l'enfance - La CEDEAO évalue la mise en œuvre de son cadre stratégique

Dakar — Une réunion des directeurs des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en charge des droits de l'enfant s'est ouverte lundi à Dakar, en vue notamment de définir les priorités politiques et programmatiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants.

La réunion s'inscrit dans le cadre de la revue de la mise en œuvre du plan opérationnel conjoint déroulé de concert avec le Groupe régional pour la protection de l'enfance (GRPE).

Prévue pour se poursuivre jusqu'au 24 octobre, cette réunion va porter sur les cinq domaines prioritaires du cadre stratégique pour la protection de l'enfance, selon Astou Fall, représentante de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Ces cinq domaines prioritaires concernent, dit-elle, "la violence à l'encontre des enfants, le travail des enfants, le mariage des enfants, l'enregistrement des enfants et les enfants déplacés".

La rencontre permettra de "déterminer l'état d'avancement des actions dans chaque Etat membre et de définir les priorités politiques et programmatiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants", a indiqué Mme Fall.

La contribution finale au premier rapport préliminaire du système de gestion de l'information sur les droits de l'enfant de la CEDEAO et la protection de l'enfant en Afrique de l'Ouest sera aussi examinée au cours de cette rencontre, en vue de sa finalisation et de sa publication, a-t-elle signalé.

"Au-delà de l'évaluation des niveaux de mise en œuvre du cadre stratégique de protection de l'enfance de la CEDEAO par les Etats membres, il est visé de renforcer les capacités des directeurs des Etats membres en matière de stratégie de renforcement des systèmes de protection de l'enfant, et d'obtenir les derniers commentaires sur le projet de rapport 2023 en vue de sa finalisation et de sa publication", a-t-elle ajouté.

Selon la représentante de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, "il est visé aussi de mettre en œuvre le système d'information sur les droits de l'enfant de la CEDEAO".

Le Groupe de travail régional sur la protection de l'enfant prévoit par ailleurs d'évaluer, au cours de cette rencontre, "la mise en œuvre du plan opérationnel conjoint 2025-2027 et la création d'une synergie" sur cette question.

Pour Mme Fall, "les droits des enfants en Afrique de l'Ouest sont affectés par certains facteurs contextuels tels que la pauvreté multidimensionnelle, les changements climatiques, les catastrophes naturelles et les risques environnementaux, les conflits et les situations d'urgence, les crises, les inégalités entre les sexes".

Le secrétaire exécutif du Groupe régional pour la protection de l'enfance GRPE), Aimé Bada, estime que cette rencontre est "une occasion précieuse de célébrer les progrès accomplis dans la concrétisation des droits de l'enfant, mais aussi et surtout de mesurer les défis qui demeurent".

Le directeur régional adjoint de l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Gordon Jonathan Lewis, s'est réjoui de la tenue de la rencontre, soulignant qu'elle permettra de "réviser" le travail de 2024 et d'identifier les axes pour accélérer le processus.

Sur "les 75 millions d'enfants de la région de la CEDEAO, 25% sont affectés par le phénomène du travail des enfants, 29% des filles sont mariées précocement, 27% des filles sont affectées par le MGF, et 87% sont victimes de traitement violent soit chez eux ou dans les institutions comme les écoles […]", a-t-il indiqué.

Il recommande que les ressources, "assez limitées […]" dans ce domaine, puissent être orientées vers les priorités, citant "la protection contre les violences basées sur le genre, les mariages précoces, la mutilation génitale féminine, le travail infantile, les pires formes de traitement dans le travail infantile, la migration […]".