Burkina Faso: Administration du territoire - Patrice Yéyé prend les rênes de la région des Tannounyan

Le contrôleur général de police, Patrice Yéyé, nommé gouverneur de la région des Tannounyan, le 18 septembre dernier en Conseil des ministres, a été installé officiellement dans la matinée du lundi 20 octobre 2025 à Banfora. L'installation a été assurée par le Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara.

La région des Tannounyan a désormais un nouveau gouverneur. Il s'agit du contrôleur général de police, Patrice Yéyé. Nommé en Conseils des ministres du 18 septembre dernier, il a été officiellement installé, le lundi 20 octobre 2025 à Banfora par le Secrétaire général (SG) du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Ousmane Ouattara a félicité le gouverneur Bazié pour ses « bons et loyaux » services rendus à la nation durant son passage à la tête de la région.

S'adressant au nouveau gouverneur, M. Ouattara l'a invité à être focus sur l'atteinte des objectifs que lui ont assignés le président du Faso dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement.

« Vous héritez d'une région sur laquelle le président fonde beaucoup d'espoir pour booster le développement du pays », a confié Ousmane Ouattara. Le poste de gouverneur confère à Patrice Yéyé plusieurs attributions. Entre autres, il est chargé d'assurer la représentation du chef de l'Etat, du gouvernement dans son ensemble et des ministres pris individuellement, et d'assurer la mise en œuvre des politiques de l'Etat en matière d'économie et de planification, ainsi que l'aménagement du territoire.

Le gouverneur est appelé aussi à coordonner les activités des services déconcentrés des administrations de l'Etat et des établissements publics implantés dans la région conforment aux textes en vigueur, de veiller au respect des libertés et de l'ordre public, et d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions.

Egalement, le statut de région frontalière confère au gouverneur les missions d'œuvrer au raffermissement des relations de bon voisinage avec les localités frontalières des pays voisins et de travailler au raffermissement de la coopération administrative transfrontalière.

Réceptif aux contributions constructives

Patrice Yéyé a remercié les plus hautes autorités pour le choix porté sur lui, tout en rendant hommage à son prédécesseur pour le travail qu'il a abattu à la tête de la région. Il a dit mesurer la portée de la mission et des défis qui l'attendent et a rassuré qu'avec honneur et dévouement, il est prêt à assumer cette mission en toute responsabilité. Pour ce faire, le contrôleur général de police compte sur l'accompagnement de tous. D'ores et déjà, il a dit être disponible et réceptif à toutes contributions constructives.

Le gouverneur Bazié a remercié ses collaborateurs de l'administration décentralisée régionale, du gouvernorat et du Conseil régional pour leur disponibilité tout au long de ses deux années de magistère, et leur a demandé séance tenante, d'accompagner son successeur pour la réussite de sa mission. Que ce soit dans la coordination de l'action administrative, la lutte contre le terrorisme, l'offensive agropastorale et halieutique ou encore la prévention et la gestion des conflits, il y a de quoi se satisfaire, à en croire Badabouè Florent Bazié.

Il en veut pour preuves, la reconquête et la pacification des zones sous emprise terroriste, les résultats satisfaisants de l'offensive, l'apaisement dans des crises et la mobilisation des populations autour de l'action publique. Les corps constitués et les proches collaborateurs des gouverneurs étaient également à la tribune pour féliciter les deux gouverneurs, le nouveau pour sa nomination et le sorti pour son travail abattu. Ils ont assuré le gouverneur Yéyé de leur disponibilité à l'accompagner dans sa nouvelle mission.

Biographie express du nouveau gouverneur

Patrice Yéyé a été chef de brigade au service régional de la police judiciaire à Ouagadougou (2008-2011), puis commandant de la brigade anticriminalité (2011-2015), Commandant de l'Unité d'intervention spéciale de la police nationale (2015-2022). De 2022 jusqu'à sa nomination, il était Directeur central des Unités d'intervention de la police nationale. Le nouveau gouverneur est entre autres, titulaire d'une maitrise en science juridique option Droit judiciaire et d'un master 2 en Droit de sécurité intérieure.

Il a été fait Chevalier de l'ordre de l'Etalon, et a reçu la médaille d'honneur de la police nationale à titre exceptionnel. Aussi M. Yéyé a été meilleur commandant de l'année en 2021 de la direction de l'UIPN.