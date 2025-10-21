Tunisie: Association «Tourathna» - Kharjet El Alam célèbre le patriotisme et l'histoire tunisienne

Depuis 2015, la date du 20 octobre est devenue un rendez-vous incontournable à Tunis pour les passionnés d'histoire, d'identité et de patrimoine. À l'initiative de l'association «Tourathna» (Notre Patrimoine) oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine tunisien, la capitale accueille chaque année la marche du drapeau, connue sous le nom de « Kharjet El Alam », pour rendre hommage au drapeau national.

La dixième édition 2025, marquant le 198e anniversaire de la création du drapeau tunisien, s'est tenue ce dimanche 19 octobre, de 10h à 15h. Le cortège a quitté le Théâtre municipal de Tunis pour rejoindre la statue d'Ibn Khaldoun, accompagné par l'hymne national, les majorettes de Ksar Hellal et de nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes, brandissant fièrement le drapeau.

Ancrer l'amour de la patrie

Contacté par notre journal La Presse, le président de l'association Tourathna , Zine el Abidine Belhareth souligne que cette manifestation va bien au-delà du geste symbolique : « Il s'agit d'un rendez-vous qui vise plusieurs objectifs, dont le plus important est d'inculquer l'amour de la patrie et de l'identité tunisienne aux Tunisiens, tout en rectifiant certaines fausses informations concernant notre drapeau, qui demeure le plus ancien dans la région arabo-musulmane. Notre but est aussi de réconcilier notre pays avec son histoire plurimillénaire, marquée par de nombreuses civilisations »

Le programme de la journée de ce dimanche a été riche en activités avec au menu des ateliers de dessin pour enfants, une exposition d'arts plastiques retraçant l'histoire du drapeau, ainsi qu'une prestation chorale de jeunes talents devant le Théâtre municipal et des défilés de jeunes filles et garçons avec le drapeau tunisien. Les moins jeunes n'ont pas aussi manqué à l'appel de ce rendez-vous.

L'événement a rassemblé plusieurs associations comme les Scouts tunisiens et le Croissant-Rouge tunisien, avec le soutien d'institutions publiques, notamment la Délégation régionale aux affaires culturelles de Tunis, ajoute le président de l'association «Tourathna» qui a laissé entrevoir son regret à l'égard du manque d'appui à cette manifestation annuelle.

Un drapeau riche d'histoire

L'origine du drapeau tunisien remonte à 1827, dans le contexte de la bataille navale de Navarin, au cours de laquelle la flotte tunisienne fut décimée. Pour distinguer ses navires des autres flottes, le bey Hussein II décide alors de créer un drapeau propre à la Tunisie. Ce n'est qu'en 1831 que le drapeau sera officiellement adopté.

Reconnu aujourd'hui comme le plus ancien drapeau du monde arabo-musulman, et le quatrième plus vieux au monde après ceux de l'Écosse, du Danemark et de la France, le drapeau tunisien est bien plus qu'un emblème. Il est le symbole d'une mémoire partagée et incarne notre identité nationale.

Chaque année, la marche organisée en son honneur vient renforcer ce sentiment d'appartenance, notamment chez les jeunes, en les inscrivant dans une histoire collective faite de luttes, de symboles forts et de perspectives d'avenir.