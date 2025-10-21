Afrique: L'Éthiopie a réitéré sa détermination à soutenir la paix et la stabilité sur le continent africain

Addis-Abeba — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement résolu à promouvoir une paix et une stabilité durables en Afrique lors de l'ouverture de la 17e édition de la formation internationale sur la stabilisation et la reconstruction post-conflit, actuellement organisée à Addis-Abeba.

L'initiative est le fruit d'un partenariat entre le ministère roumain des Affaires étrangères et l'Institut éthiopien des affaires étrangères (IFA).

Selon Jafar Bedru, directeur exécutif de l'IFA, les pays africains s'efforcent de transformer conflits et instabilité en paix durable et en renforcement institutionnel.

Il a souligné que la diversité des participants, venus de tout le continent, constitue un atout majeur pour le programme, favorisant un apprentissage mutuel et la coopération régionale.

Le directeur exécutif a également rappelé que l'Éthiopie mène un processus de dialogue national et de justice transitionnelle afin de panser les blessures et renforcer l'unité, partageant cette expérience comme modèle pour ses partenaires africains.

L'institut joue ainsi un rôle de passerelle entre diplomatie et consolidation de la paix, en formant diplomates, décideurs et acteurs régionaux.

Pour l'ambassadrice de Roumanie en Éthiopie, Lulia Pataki, ce programme constitue la pierre angulaire de la stratégie de son pays pour l'Afrique, en mettant notamment l'accent sur la lutte contre la désinformation qui menace la paix et le développement.

Daniela Dobre, directrice générale de l'Agence roumaine pour le développement international, a insisté sur l'évolution du programme, devenu une plateforme d'échange et de partenariat réunissant experts civils et militaires, décideurs et praticiens africains.

Cette formation de cinq jours combine enseignement théorique et pratique, visant à partager expériences, relever défis et renforcer les capacités collectives pour la paix et la stabilité.