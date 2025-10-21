Tunisie: Point de vue - L'art de parler...

opinion

A chaque fois où il s'exprime, il y a souvent un air de polémique, un début de tension derrière les messages transmis. C'est Ali Abdi qui, depuis des années, ne fait que multiplier les déclarations nerveuses envers les médias, le public, bref tous ceux qui l'écoutent.

Et on a l'impression qu'il ne le fait pas exprès ou du moins s'emporte sans le sentir. Ce n'est pas nouveau. Depuis qu'il était au championnat tunisien, depuis qu'il était ce joueur pas très brillant aux nombreuses expériences ratées, Abdi avait toujours une tendance vers les déclarations agressives. Sauf que c'est un joueur qui a fait un bond extraordinaire.

Personne ne pensait qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a lui travaillé, il a gagné en muscles et en capacité d'endurance, ses accélérations, ses buts et sa régularité ont changé sa carrière et sa vie. Sauf que ce nouveau standing atteint ne s'est pas accompagné au niveau de la communication.

Il reste toujours ce joueur dur quand il a le micro devant lui en sélection, critique à la moindre occasion. Sa dernière sortie, est une attaque gratuite envers le public de la sélection qui, et c'est normal, n'était pas venu nombreux un vendredi après-midi. Il pouvait attirer l'attention d'une autre manière, mais il a attaqué tout de suite ce public et osé même l'«humilier» en parlant de « cadeaux à distribuer au prochain match pour inciter les gens à venir ! ». Là, c'est complètement raté, et c'est même impoli et blessant.

Les gens n'attendent pas des cadeaux pour venir, ils sont si fiers et dignes pour qu'on les attire de la sorte. Sûr que Ali Abdi n'avait pas visé ce sens péjoratif (on l'espère !), mais, encore une fois, il s'est emballé sans réfléchir à ce qu'il dit.

Ça nous rappelle aussi ses propos violents et provocateurs -- après les défaites de la sélection -- envers les médias et les consultants. Parfois, se taire et arrêter de s'emporter est utile pour un joueur de ce calibre. Et Abdi est l'exemple-type de joueurs qui doit soigner sa communication, lui qui joue au haut niveau en France. Un peu de calme, Ali !