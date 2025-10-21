Tunisie: BNA Assurances - Le chiffre d'affaires en hausse de 9,8% à fin septembre 2025

20 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le chiffre d'affaires global de la « BNA Assurances » a augmenté de 9,8%, à 136 millions de dinars (MD), à fin septembre 2025, d'après les indicateurs d'activité de la compagnie, publiés lundi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette hausse est expliquée par l'amélioration des primes émises par l'activité de l'assurance vie, affichant une croissance de 69,1%, à 27,8 MD » et du « chiffre d'affaires de l'activité Non-Vie, qui s'est établi à 108,1 MD », durant les trois premiers trimestres 2025.

Pour ce qui est des sinistres réglés, ils ont atteint 72,5 MD, en hausse de 6%, par rapport à la même période de l'année dernière, alors que les primes cédées ont enregistré une progression de 48,9%, à 6,5 MD. S'agissant des produits financiers, ils ont progressé de 12,5% à 30,6 MD, durant la même période.

