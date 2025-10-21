Tunisie: Les investissements industriels atteignent 1451 MD à fin septembre 2025

Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 1451,3 MD à fin septembre 2025, avec 2224 projets déclarés, qui généreraient, une fois réalisés, 23271 emplois, d'après une Synthèse du bulletin de conjoncture des neuf premiers mois de 2025 publiée par l'APII.

Ces investissements se répartissent à raison de 131,2 MD pour le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) en hausse de 9,6%, 342,9 MD pour le secteur des industries Mécaniques et Electriques (IME) (+0,6%), 173,2 MD pour les industries textiles et d'habillement (ITH) (+ 47%) et 36,2 MD pour les Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) (+212,1%).

L'APII a également fait état d'une progression de 68,6% des investissements totalement exportateurs déclarés dans le secteur industriel durant les neuf mois de 2025. Les plus importantes augmentations sont enregistrées dans les secteurs des ICC (578,6%), des ITH (290,7%), des Industries Agroalimentaires (IAA) (96,4%) et des IME (12,7%).

Le total des investissements à participation étrangère (PE) ont atteint 307 MD répartis entre 111 MD d'investissements en partenariat et 196 MD d'investissements 100% étrangers. Les investissements déclarés par des tunisiens s'élèvent à 1144 MD.