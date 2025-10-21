Afrique: L'EST assure l'essentiel à Ouagadougou - On garde le meilleur pour Radès !

En l'absence de cinq cadres et au vu de la chaleur suffocante, les "Sang et Or" se sont contentés du service minimum à Ouagadougou. De l'énergie, il fallait en économiser en prévision de la manche retour, d'autant qu'un match de championnat est prévu mercredi.

Quand on joue en Afrique avec tout ce que cela inclut comme conditions de voyage et climat chaud et humide, il faut savoir rationner son énergie afin de ne pas payer de sa personne et se blesser, particulièrement quand on a affaire à un calendrier condensé.

A Ouagadougou, les "Sang et Or" n'ont pas brillé par une qualité de jeu exceptionnelle, mais fait preuve par contre d'un réalisme irréprochable. Ils se sont contentés, d'ailleurs, d'une courte victoire avec un but marqué à l'ultime minute de la période initiale, qu'ils ont cherché à préserver en premier lieu, en seconde période de jeu, et tenter, par le biais du même Florian Danho, à confirmer par un deuxième but quand l'occasion s'est présentée, sauf que l'avant-centre franco-ivoirien a raté de très peu le cadre.

Il n'a pas été aussi chanceux comme lors du premier but quand il a usé de sa tête pour loger la balle dans les filets. Cela dit, Florian Danho a réussi sa première sortie africaine en étant le joueur "sang et or" le plus dangereux avec le but de la victoire en prime.

L'entrejeu assure

Ce qui est bien, c'est que sur ces deux plus importantes actions du match, le rôle des joueurs du milieu a été déterminant, en apportant des solutions : sur le but, Danho a été royalement servi au second poteau et sur la deuxième grosse occasion ratée de très peu, il a récupéré la balle en pleine surface de réparation dans le dos des défenseurs suite à un contre rapide. Un joli assist qu'il doit à Houssem Tka.

Par ailleurs, l'entrejeu a assuré dans ce match. Si Tka est monté plus souvent assurant le rôle de milieu relayeur, Ogbelu et Jebali n'ont pas été très en vue offensivement, mais ont constitué par contre un solide premier rideau défensif. Car dans ce match où l'adversaire, aussi modeste soit-il, a cru en ses chances en cherchant le but d'égalisation en seconde mi-temps, se portant de surcroît beaucoup plus vers l'attaque, il fallait faire preuve de réalisme en prenant très au sérieux les tentatives adverses.

C'est pourquoi les "Sang et Or" ont joué la carte de la prudence mesurée pour éviter d'encaisser un but contre le courant de jeu. En somme, les "Sang et Or" ont livré la prestation qu'il fallait à Ouagadougou, assurant l'essentiel en prenant option en prévision de la manche-retour qui se jouera dimanche prochain à Radès.

Il fallait prendre en compte le match de championnat qui se jouera après-demain en déplacement à Zarzis, mais aussi l'évolution de l'état de santé des blessés: Youssef Belaïli, Mohamed Amine Tougaï, Yassine Meriah, Mohamed Ben Ali et Yan Sasse. D'ici dimanche, si on récupère déjà un de ces joueurs cadres et évoluant devant leur public, les "Sang et Or" livreront sans doute une meilleure prestation lors de la manche retour avec, à la clef, une qualification à la phase de groupes.